وزير الخارجية ينقل رسالة من الرئيس السيسي إلى رئيس مجلس السيادة السودانى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:52 مساءً - عقد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطى، جلسة مباحثات مع وزير الخارجية السودانى على يوسف أحمد الشريف، لمناقشة قضية المياه.

العلاقات التاريخية والأخوية بين مصر والسودان

وتعد الزيارة الأولى للدكتور بدر عبد العاطي وزير خارجية مصر للسودان الشقيق منذ اندلاع الأزمة السودانية فى ابريل 2023بتوجيه من رئيس الجمهورية.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية عبد العاطى أكد خلال اللقاء مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني على اعتزاز رئيس الجمهورية بالعلاقات التاريخية والأخوية بين مصر والسودان، والعزم على بذل كل المساعي الممكنة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار للسودان، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي للإعراب عن تضامن مُخلص مع السودان فى هذا المنعطف التاريخى الخطير، وللوقوف بجانب دولة شقيقة في ظل الروابط العميقة والعلاقات الاخوية بين الشعبين الشقيقين.

وأكد الوزير على حرص مصر على الانخراط بفاعلية في الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الاستقرار في السودان الشقيق، وبما يصون مصالحه وسيادته ووحدة اراضيه، منوهاً إلى جهود مصر لاستئناف السودان لأنشطته في الاتحاد الأفريقي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الزيارة لبورسودان شهدت أيضا جلسة مشاورات رسمية بين وزير الخارجية ونظيره السودانى د.على يوسف الشريف بحضور وفدي البلدين.

دعم مصر الكامل للسودان قيادة وشعبا

وشدد الدكتور بدر عبد العاطى، على دعم مصر الكامل للسودان قيادة وشعبا، وحرص مصر على بذل الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوداني. واستعرض موقف مصر الداعى لوقف فوري لإطلاق النار والإسراع من وتيرة نفاذ المساعدات الإنسانية،

وأشار إلى أهمية التعاون مع مبادرات الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمات الإغاثة الدولية لتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية. وحرص الجانبان على تناول ملف الأمن المائي باستفاضة، في ظل مواقف البلدين المتطابقة باعتبارهما دولتي مصب علي نهر النيل، واتفقا على الاستمرار فى التنسيق والتعاون الوثيق بشكل مشترك لحفظ وصون الأمن المائي المصرى والسودانى.