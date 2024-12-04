مدبولي يؤكد حرص الحكومة على توفير التسهيلات اللازمة لعمل الشركات العالمية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:52 مساءً - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الأحداث العالمية والإقليمية لا تزال تفرض نفسها على مجريات المناقشات واللقاءات التي يعقدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وخاصة في ظل مواكبة الأيام الحالية للاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأشار في هذا الصدد إلى حرص الرئيس على تجديد التأكيد على دعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولوياتنا.

وخلال حديثه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن القارة الأفريقية أيضا تحظى باهتمام وافر لدى الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، وهناك حرص شديد على مواصلة التنسيق والتفاهم مع دول القارة، من أجل دفع المشروعات التنموية المشتركة، موضحا أنه في هذا الصدد عقد الرئيس مباحثات مع الرئيس بريس أوليجي أنجيما، الرئيس الانتقالي للجمهورية الجابونية، حول الفرص المتاحة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن هذه المباحثات المهمة أثمرت عن الاتفاق على أهمية زيادة معدلات التبادل التجاري مع جمهورية الجابون، وتكثيف علاقات القطاع الخاص في البلدين، كما تضمن الاتفاق أولوية تنفيذ مشروعات للبنية التحتية في الجابون، لتشمل تشييد طرق جديدة، ومشروعات فى مجالات الكهرباء والصرف الصحي بهدف دعم جهود التنمية في دولة الجابون.

واستمرارًا للحديث عن العلاقات المصرية الأفريقية، أشار رئيس مجلس الوزراء للقاء رئيس الجمهورية مع «كومبو موندونجو بولا»، المستشار الخاص للرئيس الكونغولي، و «جاك تشيسيكيدي»، مستشار الأمن الداخلي لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، لافتا إلى أن اللقاء شهد التأكيد على استعداد مصر لتوسيع نطاق التعاون مع الكونغو الديمقراطية ليشمل جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، والسعي لتحقيق انخراط أكبر للشركات المصرية للعمل في الكونغو الديمقراطية، في إطار حرص مصر على تكثيف التعاون وإقامة مشروعات تنموية في الدول الأفريقية الشقيقة، وبالأخص دول حوض النيل.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا يأتي في ظل حرص الدولة المصرية على توطيد أواصر التعاون المشترك مع دول حول النيل، لافتا إلى ضرورة وضع هذه المشروعات على قائمة أولويات العمل في الوزارات المختصة، بالتنسيق مع الجهات والهيئات وأجهزة الدولة المعنية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى لقاء رئيس الجمهورية مع «موراي أوتشينكلوس»، الرئيس التنفيذي لشركة «بريتيش بيتروليوم»، والذي شهد إشادة الرئيس بأنشطة الشركة في مصر في مجالي الغاز والبترول، وكذلك في تطوير الحقول المصرية المختلفة، وقال رئيس الوزراء إن الرئيس رحب بزيادة استثمارات الشركة في قطاع الطاقة المصري.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على توفير مختلف التسهيلات اللازمة لعمل الشركات العالمية وزيادة انخراط القطاع الخاص في هذا القطاع المهم، معربا عن تطلع الدولة لتوسيع التعاون مع شركة «بريتيش بيتروليوم» ليشمل مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، خاصةً في ظل الإمكانات الواعدة التي تتمتع بها مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر.

واستمرارا للحديث عن الشأن الاقتصادي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى لقائه مع عبد الله علي اليحيا، وزير خارجية الكويت، مشيرا لتأكيد الوزير الكويتي أن دعم الاستثمارات الكويتية في مصر يعدُ أحد الأولويات على أجندة مجلس الوزراء الكويتي، وأن التعاون مع مصر ضمن الشراكات الرئيسية التي تسعى الكويت لدفعها خلال الفترة المقبلة مع عدد من الدول ذات الأهمية لها، وهو ما يدعونا كحكومة لمواصلة الخطوات الحثيثة لتعزيز التعاون المشترك مع دولة الكويت الشقيقة في مختلف المجالات.

وأنهى رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن يوم أمس صادف اليوم العالمي لذوي الهمم، مؤكدا اهتمام الدولة المصرية بدعمهم وتمكينهم، ومواصلة الجهود لتقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لهم، بما يسهم في تعزيز أوجه مشاركتهم المجتمعية في مختلف المجالات والقطاعات.