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عبد العاطي: نهر النيل يحمل الخير والفرص الاستثمارية لجميع دوله طبقا للقانون الدولى - أخبار كلمتك

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عبد العاطي: نهر النيل يحمل الخير والفرص الاستثمارية لجميع دوله طبقا للقانون الدولى - أخبار كلمتك

عبد العاطي: نهر النيل يحمل الخير والفرص الاستثمارية لجميع دوله طبقا للقانون الدولى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:52 مساءً - أشاد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، بالعلاقات المصرية الأوغندية، مشددا على أن العلاقات التي تجمع البلدين أزلية وتاريخية.

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأوغندي بالقاهرة، أن هناك توجيهات مباشرة من القيادة السياسية لتعميق وتطوير العلاقات بين مصر وأوغندا، مشيرا إلى حرص مصر والتزامها بتقديم كل الدعم الممكن إلى أوغندا في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال الأزهر الشريف ومركز القاهرة الدولة لتسوية المنازعات.

وأعرب وزير الخارجية عن خالص التقدير لدولة أوغندا الشقيقة في العمل على التأكيد على مبدأ التوافق بين دول حوض النيل والتنسيق الإيجابي بين البلدين وعدم التسبب لأى ضرر لدول حوض النيل، مضيفا: نهر النيل يحمل الخير والفرص الاستثمارية لجميع دوله طبقا لقواعد القانون الدولى ذات الصلة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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