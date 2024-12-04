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توجيهات حاسمة من «تعليم الجيزة» لدعم الطلاب وتحسين العملية التعليمية (صور) - أخبار كلمتك

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توجيهات حاسمة من «تعليم الجيزة» لدعم الطلاب وتحسين العملية التعليمية (صور) - أخبار كلمتك

توجيهات حاسمة من «تعليم الجيزة» لدعم الطلاب وتحسين العملية التعليمية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:42 مساءً - قام سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بجولة تفقدية مكثفة لعدد من مدارس إدارة بولاق الدكرور التعليمية.

توجيهات حاسمة لرفع كفاءة التعليم

وخلال الجولة، أصدر وكيل الوزارة مجموعة من التوجيهات الحاسمة التي تهدف إلى تحسين الأداء التعليمي والإداري في المدارس، حيث شدد وكيل الوزارة على أهمية توفير الدعم اللازم للطلاب الذين يعانون من صعوبات في القراءة والكتابة، وذلك من خلال وضع خطط علاجية فردية ومتابعة مستمرة لتطور مستواهم.

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ووجه وكيل الوزارة بتدوير وصيانة المقاعد التالفة، وتوزيع الفائض منها على المدارس التي تحتاج إليها، مؤكدًا على أهمية الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، كما أكد على أهمية الحفاظ على نظافة الفصول ودورات المياه، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.

و شدد وكيل الوزارة على أهمية المتابعة المستمرة لأداء المعلمين والطلاب، والتأكد من تطبيق الخطط الموضوعة لتحسين العملية التعليمية.
 

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رسالة واضحة من وكيل الوزارة

أكد سعيد عطية أن هذه الجولة تأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تطوير التعليم وتحقيق رؤية القيادة السياسية. وأشار إلى أن تحقيق تعليم متميز يتطلب تضافر جهود جميع العاملين في المجال التعليمي، بدءًا من المعلمين وحتى الإداريين.

تفاعل إيجابي من العاملين بالمدارس

وحظيت زيارة وكيل الوزارة بترحيب كبير من العاملين بالمدارس، الذين أكدوا على أهمية هذه الزيارات في دفع عجلة التطوير وتحسين الأداء.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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