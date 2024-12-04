وكيل تعليم الهرم تشدد على ضرورة تصحيح امتحانات نوفمبر بشكل فوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:42 مساءً - قامت شيرين فؤاد، وكيلة إدارة الهرم التعليمية، بجولة تفقدية لعدد من مدارس الإدارة، وذلك خلال أيام امتحانات شهر نوفمبر.

جولة تفقدية شاملة

شملت الجولة التفقدية عددًا من المدارس الهامة، منها مدرسة كوم بكار الإعدادية بنات، ومدرسة الفكرية، ومدرسة الأمل السمعية للصم وضعاف السمع. وقد رافقت وكيلة الإدارة خلال الجولة مديرو المدارس وموجهو المواد.

التركيز على جودة التعليم والانضباط

وأكدت وكيلة الإدارة على أهمية الالتزام بمعايير الجودة في العملية التعليمية، والتأكد من أن الامتحانات تناسب مستوى الطلاب ولا تحتوي على أي صعوبات. كما شددت على ضرورة تصحيح الامتحانات بشكل فوري، والاهتمام بالتقييمات والواجبات المنزلية، وتفعيل خطط العلاجية للطلاب الضعاف.

وأشارت إلى أهمية الحفاظ على سلامة وأمن الطلاب داخل المدرسة، والتأكد من تطابق قوائم الفصول مع عدد الطلاب المتواجدين، وسد العجز في عدد المعلمين. كما أكدت على ضرورة الالتزام بالزي المدرسي، وتفعيل الإشراف العام على سير العمل بالمدرسة.

وشددت وكيلة الإدارة على أهمية الحفاظ على نظافة المدرسة وتعقيمها بشكل يومي، والتأكد من نظافة دورات المياه. كما أكدت على ضرورة متابعة دفتر تحضير المعلمين ودفتر 5 سلوك، وعدم اللجوء إلى العقاب البدني أو النفسي للطلاب.

وشجعت وكيلة الإدارة على تفعيل الأنشطة المختلفة داخل المدرسة، مثل أنشطة غرف الحاسب الآلي والمعامل، وذلك لتطوير مهارات الطلاب وقدراتهم.

وأشادت وكيلة الإدارة بجهود مديري المدارس والمعلمين، وتمنت لهم التوفيق في مهامهم.

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