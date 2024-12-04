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الخميس.. آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 - أخبار كلمتك

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الخميس.. آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 - أخبار كلمتك

الخميس.. آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:34 مساءً - استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025.. حدد قطاع المعاهد الأزهرية، آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 لأداء امتحانات الترم الأول، ورابط التسجيل والأوراق المطلوبة لاستمارة الامتحانات.

آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

أوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم غلق باب تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 لأداء امتحانات العام الحالي، يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر الجاري.

استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية في كافة المحافظات، تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025، من خلال زيارة موقع إدارة شؤون الطلاب الإلكتروني، مـــن هـــنـــــــــــا.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

أولًا: زيارة الموقع الإلكتروني لإدارة شؤون الطلاب، مـــن هـــنـــــــــــا.

ثانيًا: كتابة الرقم القومي.

ثالثًا: تسجيل الرقم السري.

رابعًا: ملء البيانات المطلوبة.

خامسًا: التحقق من صحة البيانات المكتوبة في الاستمارة.

سادسًا: طباعة استمارة استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025.

سابعًا: تسليم الاستمارة لمسؤول شؤون الطلاب بالمعهد الملتحق به الطالب.

استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

ثامنًا: مراجعة الاستمارة من سجلات الطالب الموجودة بالمعهد.

تاسعًا: التأكد من مطابقة المعلومات المسجلة في الاستمارة بالبيانات المسجلة بالمعهد.

أخيرًا: إرفاق كشوف 2 ج الإلكترونية مع الاستمارات.

أوراق تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية

حدد قطاع المعاهد الأزهرية، الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي الحالي 2024-2025، وهي:

- 6 صور شخصية للطالب، بخلفية بيضاء ومدون عليها الاسم الرباعي مقاس 4*6.

- صوره من الاستمارة الإلكترونية.

- صوره واحده من شهادة الميلاد المتعلقة بك.

- طابع فئة 10 جنيهات.

- إحضار صوره من بطاقة ولي أمر.

- إيصال سداد المصروفات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية.

- إيصال دفع المصروفات الدراسية.

- طابع فئة 3 جنيهات للراسبين.

- دوسيه بلاستيك.

- إيصال دفع رسوم الامتحان.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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