وزير الخارجية: مصر ملتزمة بتقديم كل الدعم الممكن لأوغندا في مواجهة الإرهاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:34 مساءً - ناقش السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية، مع نظيره الأوغندي، جيجي أودونغو، الأوضاع الإقليمية من بينها الكارثة الإنسانية التي تجري في قطاع غزة ودامت لأكثر من عام، كما تم التطرق إلى الأوضاع في البحيرات العظمى وحوض بحيرة تشاد والساحل، مشيرة إلى أنه الاتفاق على استمرار الجهود المشتركة ومحاصرة وهزيمة الإرهاب.

وأعلن عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوغندي، اليوم الأربعاء، ، أن مصر حريصة وملتزمة بتقديم كل الدعم الممكن لدولة أوغندا الشقيقة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، من خلال الأزهر الشريف ومركز القاهرة الدولي لتسوية المنازعات، كما تتحرك مصر للقضاء على الجريمة المنظمة في القارة الإفريقية.