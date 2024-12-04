وزير الخارجية: اتصالات مستمرة مع أوغندا للارتقاء بمستوى التنسيق بين البلدين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:34 مساءً - قال السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية: «انتهينا منذ دقائق من فاعليات الجولة الثانية للمشاورات السياسية بين مصر وأوغندا».

وأكد عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع وزير العلاقات الدولية الأوغندي، أن هناك اتصالات مستمرة بين قيادتي البلدين، بما يؤكّد الحرص الشديد والمشترك على تعميق أواصر الأخوة، والارتقاء بمستوى التنسيق بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

وأشار إلى أن، المشاورات كانت فيما يتعلق بالشأن الأفريقي والقرن الأفريقي ومنطقة حوض النيل، فضلا عن التشاور إزاء العديد من الملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك.