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وزير الخارجية: اتصالات مستمرة مع أوغندا للارتقاء بمستوى التنسيق بين البلدين - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية: اتصالات مستمرة مع أوغندا للارتقاء بمستوى التنسيق بين البلدين - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: اتصالات مستمرة مع أوغندا للارتقاء بمستوى التنسيق بين البلدين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:34 مساءً - قال السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية: «انتهينا منذ دقائق من فاعليات الجولة الثانية للمشاورات السياسية بين مصر وأوغندا».

وأكد عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع وزير العلاقات الدولية الأوغندي، أن هناك اتصالات مستمرة بين قيادتي البلدين، بما يؤكّد الحرص الشديد والمشترك على تعميق أواصر الأخوة، والارتقاء بمستوى التنسيق بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

وأشار إلى أن، المشاورات كانت فيما يتعلق بالشأن الأفريقي والقرن الأفريقي ومنطقة حوض النيل، فضلا عن التشاور إزاء العديد من الملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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