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وزير الخارجية: تمويل حوض النيل برأس مال 600 مليون دولار لتعزيز العلاقات مع «أوغندا» |فيديو - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية: تمويل حوض النيل برأس مال 600 مليون دولار لتعزيز العلاقات مع «أوغندا» |فيديو - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: تمويل حوض النيل برأس مال 600 مليون دولار لتعزيز العلاقات مع «أوغندا» |فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:18 مساءً - قال وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، إن هناك آلية خاصة لتمويل حوض النيل برأس مال نحو 600 مليون دولار وذلك لتقوية العلاقات بين البلدين، كما نعلن هنا من القاهرة أن مصر حريصة ع دعم أوغندا في كافة المجلات.

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مع وزير العلاقات الدولية الأوغندي، هنري أوكيلو أوريبم، اتفقنا على ضرورة تعزيز العلاقات على المستويين التجاري والاستثماري، حيث نمتلك عددا من الآليات لتطوير العلاقات الاقتصادية مع دول حوض النيل الجنوبي

وتناول الجانبان العلاقات المتميزة التي تربط بين «مصر وأوغندا» وسبل تعزيزها في مختلف المجالات إلى جانب الموضوعات والقضايا القارية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يسعى إلى تحقيق التعاون بين الشعبين المصري والأوغندي.

وأشار إلى أنه يجب تعزيز العلاقات على المستوى السياسي والاقتصادي بين البلدين، مضيفا «نحن بصدد تحقيق العلاقات الاستثمارية ونشجع القطاع المصري على الاستثمار في أوغندا، في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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