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عبد الخالق عبد الله: الإمارات تقف بكل ثقلها وإمكانياتها مع الشعب السوري الشقيق - أخبار كلمتك

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عبد الخالق عبد الله: الإمارات تقف بكل ثقلها وإمكانياتها مع الشعب السوري الشقيق - أخبار كلمتك

عبد الخالق عبد الله: الإمارات تقف بكل ثقلها وإمكانياتها مع الشعب السوري الشقيق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:18 مساءً - أكد الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية، أن بلاده تقف بكل قوتها مع الدولة السورية، خلال الظرف الدقيق الذي تواجهه في حربها الجماعات المسلحة في حلب وحماة، والذي ينذر بمخاوف كبيرة على مستقبل سوريا.

وجاء ذلك تعليقا، على تصريحات الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، التي شدد من خلالها على وقوف الإمارات مع الدولة السورية في محاربة الإرهاب، وبسط سيادتها، ووحدة أراضيها، واستقرارها.

وقال عبد الله، في تغريدة عبر حسابه على إكس: الإمارات تقف بكل ثقلها وإمكانياتها مع الشعب السوري الشقيق.. مع الوطن السوري الذي يضم كل الفئات.. مع الدولة السورية الواحدة الموحدة.

وأضاف: لا حد ولا حدود لدعم الإمارات لسوريا.. الإمارات مع سوريا في السراء والضراء دائما وأبدا.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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