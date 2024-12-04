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حفر 3 آبار جديدة لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي في مصر - أخبار كلمتك

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حفر 3 آبار جديدة لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي في مصر - أخبار كلمتك

حفر 3 آبار جديدة لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:13 مساءً - تستعد  شركة هاليبرتون الأميركية لتجهيز 3 آبار لتدخل مرحلة الإنتاج، في المياه العميقة وذلك خلال النصف الأول من 2025؛ لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي في مصر.

وأكد مصدر بوزارة البترول "لكلمتك " أن الآبار تأني  ضمن  المرحلة الحادية عشرة من مشروع "البرلس" بامتياز غرب الدلتا للمياه العميقة الذي يجري تنميته حاليًا ضمن خطط وزارة البترول المصرية لزيادة إنتاج الغاز من أجل تقليل فاتورة الاستيراد لتوفير الغاز الطبيعي في ظل تراجع إنتاج حقل ظهر.

موعد الانتهاء من أعمال الآبار ودخولها على خطوط الإنتاج 

وأضاف أنه سيتم الانتهاء من الأعمال بحلول الربع الثاني من العام القادم، ضمن تنمية موارد الغاز الطبيعي بالحقل المنتج في البحر المتوسط.

وأوضح أن الشركة تقوم بعملية استكمال للآبار وهي مرحلة لاحقة لعمليات الحفر ومن خلالها يتم إنزال الأنابيب التي تستخدم في استخراج الغاز كما تعد مرحلة "استكمال أعمال الآبار" خطوة سابقة لبدء الإنتاج الفعلي، إذ يتم من خلالها تجهيز البئر وتقييمها واختبارها استعدادًا لبدء استخراج الغاز.

بدوي يؤكد استراتيجية العلاقة بين قطاع البترول وهاليبرتون 


وعقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، في وقت سابق  جلسة مباحثات ثنائية مع جيف ميلر الرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون، بحضور المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

وأكد بدوى على العلاقات الاستراتيجية مع شركة هاليبرتون والتي تمتد لأكثر من 50 عاما، وشدد على أهمية دور هاليبرتون في تقديم الخدمات والدعم لأنشطة البحث والاستكشاف في مصر خاصة بالمناطق الجديدة وزيادة الاستفادة من خبراتها  في مجال الإنتاج من المصادر غير التقليدية والحقول المتقادمة، وبحث الجانبان سبل نقل الخبرات والتجارب الناجحة والدراسات العلمية للشركة في هذا المجال.

ومن جانبه أكد جيف ميلر على التزام الشركة وسعيها المستمر للتوسع في مجالات عملها في قطاع البترول والغاز في مصر وضخ مزيد من الاستثمارات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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