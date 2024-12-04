الجيزة تطلق مبادرة لتعزيز التعليم المناخي في مصر (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:08 مساءً - أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم في مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية، على ضرورة تعزيز التعليم في مجال تغير المناخ على مستوى جميع المؤسسات التعليمية والمجتمعية.

وشدد المحافظ على أهمية توعية المواطنين بكافة الفئات العمرية بمخاطر التغير المناخي وكيفية التصدي لها، مؤكدًا أن ذلك يساهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على التكيف مع التحديات البيئية المستقبلية.

تطوير استراتيجيات جديدة للتعليم

وأشار النجار إلى أهمية تطوير استراتيجيات جديدة للتعليم تركز على تمكين المجتمعات المحلية وتحقيق التعاون بين مختلف الجهات المعنية، وذلك بهدف بناء بيئات تعليمية مستدامة تساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

تقييم التجارب الناجحة

كما شدد المحافظ على أهمية تقييم التجارب الناجحة في مجال التعليم البيئي، واستخلاص الدروس والعبر منها، وذلك لتطوير برامج تعليمية أكثر فعالية تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

دعم شبكة مدن التعلم

وأعرب المحافظ عن دعمه الكامل لشبكة مدن التعلم، ودعا إلى توسيع نطاق هذه الشبكة لتشمل المزيد من المدن في المنطقة العربية، وذلك لتبادل الخبرات والمعارف وبناء شراكات تساهم في مواجهة تحديات التغير المناخي.

أهداف المبادرة

وتهدف مبادرة محافظة الجيزة إلى تحقيق الأهداف التالية:

رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر التغير المناخي.

تمكين المواطنين من اتخاذ إجراءات فردية وجماعية للحد من آثار التغير المناخي.

بناء قدرات المؤسسات التعليمية والمجتمعية على التعامل مع التحديات البيئية.

دعم جهود التنمية المستدامة في مصر.



ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.