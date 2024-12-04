محافظ الغربية يستقبل وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:01 مساءً - استقبل محافظ الغربية اللواء أشرف الجندى، وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الذى يزور محافظة الغربية، ضمن زيارة ميدانية بدأت اليوم الأربعاء.

ورحب المحافظ، بالوفد البرلمانى، مؤكدا علي حرصه علي التعاون مع النواب في حل مشكلات المواطنين.

وأشاد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، بأهالي محافظة الغربية، لتميزهم في مجال الزراعة ومجال الصناعة، مشيرا إلي أن الغربية تتميز بزراعات عديدة خاصة الكتان، وكذلك تتميز بصناعات الغزل.

وأضاف الحصرى، أن مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، تشهد طفرة كبيرة بتنفيذ خطة تطوير بتوجيهات من القيادة السياسية، لتحقيق لتلبية الاحتياجات وتحقيق فائض للتصدير قادرة علي المنافسة الدولية.

وتابع: قامت اللجنة بالتنسيق مع وزارة الزراعة لتحديد المساحات المطلوب زراعتها بالقطن لتحقيق المطلوب للمصانع وتلبية احتياجات التصدير.

وأشار إلى أن اللجنة تستهدف خلال زيارتها، للغربية، مناقشة ثلاث مشكلات تتعلق بزراعة الكتان والزبيب وعحينة الياسمين، لتذليل معوقات ومشكلات الفلاحين وتحقيق احتياجات الدولة في التصدير.

وأضاف: أن الفلاح لم يتخلي عن دوره في أصعب الأوقات التى مرت بها البلاد، وظل يعمل صامتا لتحقيق الأمن الغذائى للبلاد.

ويضم الوفد البرلمانى كلا من النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، والنائب حسن أبو قديرة، وكيل اللجنة، والنائب مجدى ملك، والنائب عادل عبد الوهاب يونس حماد، والنائب عادل صلاح منصور عامر، والنائب حمدى حسن، والنائب صابر عبد القوى، والنائب السيد رحمو، والنائب أحمد إبراهيم الألفى، بالإضافة إلى يحيى جلال، وأحمد العقاد، وعادل حسن، من أمانة اللجنة.