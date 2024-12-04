طرح التريلر الرسمي الأول لفيلم “أوسكار - عودة الماموث” (فيديو) - أخبار كلمتك

طرح التريلر الرسمي الأول لفيلم “أوسكار - عودة الماموث” (فيديو) - أخبار كلمتك

الأهلي يحل ضيفا ثقيلا اليوم على أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

الأهلي يحل ضيفا ثقيلا اليوم على أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

لحظة فك حصار الإرهابيين عن طلاب الأكاديمية العسكرية في حلب (فيديو) - أخبار كلمتك

لحظة فك حصار الإرهابيين عن طلاب الأكاديمية العسكرية في حلب (فيديو) - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، الملوخية بـ 11 والبصل يفقد عرشه - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، الملوخية بـ 11 والبصل يفقد عرشه - أخبار كلمتك

قمة بين الرئيس السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك اليوم لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

قمة بين الرئيس السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك اليوم لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

الحلو ما يكملش، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر لمدة 4 ساعات اليوم - أخبار كلمتك

الحلو ما يكملش، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر لمدة 4 ساعات اليوم - أخبار كلمتك

مسؤولون أمريكيون: سقوط دمشق بات قريبا وإيران مترددة في إنقاذ الأسد - أخبار كلمتك

مسؤولون أمريكيون: سقوط دمشق بات قريبا وإيران مترددة في إنقاذ الأسد - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:37 - وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت 7-12-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:37 - وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت 7-12-2024 - أخبار كلمتك

أبرز المسلسلات الكوميدية في 2024، أعمال رسمت الضحكة على وجوه الجمهور - أخبار كلمتك

أبرز المسلسلات الكوميدية في 2024، أعمال رسمت الضحكة على وجوه الجمهور - أخبار كلمتك

من قبلي لـ بحري.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

من قبلي لـ بحري.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

محافظ الغربية يستقبل وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
محافظ الغربية يستقبل وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب - أخبار كلمتك

محافظ الغربية يستقبل وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:01 مساءً - استقبل محافظ الغربية اللواء أشرف الجندى، وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الذى يزور محافظة الغربية، ضمن زيارة ميدانية بدأت اليوم الأربعاء.

ورحب المحافظ، بالوفد البرلمانى، مؤكدا علي حرصه علي التعاون مع النواب في حل مشكلات المواطنين.

وأشاد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، بأهالي محافظة الغربية، لتميزهم في مجال الزراعة ومجال الصناعة، مشيرا إلي أن الغربية تتميز بزراعات عديدة خاصة الكتان، وكذلك تتميز بصناعات الغزل.

وأضاف الحصرى، أن مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، تشهد طفرة كبيرة بتنفيذ خطة تطوير بتوجيهات من القيادة السياسية، لتحقيق لتلبية الاحتياجات وتحقيق فائض للتصدير قادرة علي المنافسة الدولية.

وتابع: قامت اللجنة بالتنسيق مع وزارة الزراعة لتحديد المساحات المطلوب زراعتها بالقطن لتحقيق المطلوب للمصانع وتلبية احتياجات التصدير.

وأشار إلى أن اللجنة تستهدف خلال زيارتها، للغربية، مناقشة ثلاث مشكلات تتعلق بزراعة الكتان والزبيب وعحينة الياسمين، لتذليل معوقات ومشكلات الفلاحين وتحقيق احتياجات الدولة في التصدير.

وأضاف: أن الفلاح لم يتخلي عن دوره في أصعب الأوقات التى مرت بها البلاد، وظل يعمل صامتا لتحقيق الأمن الغذائى للبلاد.

ويضم الوفد البرلمانى كلا من النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، والنائب حسن أبو قديرة، وكيل اللجنة، والنائب مجدى ملك، والنائب عادل عبد الوهاب يونس حماد، والنائب عادل صلاح منصور عامر، والنائب حمدى حسن، والنائب صابر عبد القوى، والنائب السيد رحمو، والنائب أحمد إبراهيم الألفى، بالإضافة إلى يحيى جلال، وأحمد العقاد، وعادل حسن، من أمانة اللجنة.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

الحلو ما يكملش، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر لمدة 4 ساعات اليوم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق