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وزيرا «التضامن والشباب» يتابعان استعدادات تنظيم احتفالية «قادرون باختلاف» - أخبار كلمتك

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وزيرا «التضامن والشباب» يتابعان استعدادات تنظيم احتفالية «قادرون باختلاف» - أخبار كلمتك

وزيرا «التضامن والشباب» يتابعان استعدادات تنظيم احتفالية «قادرون باختلاف» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:01 مساءً - عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا لمتابعة استعدادات تنظيم النسخة السادسة لاحتفالية "قادرون باختلاف".

حضر الاجتماع كل من، المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمهندسة أمل مبدى، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقة الذهنية، ومسئول الشركة المنظمة.

وتنظم النسخة السادسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" بالتعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، وتحت رعاية وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتناول الاجتماع مناقشة الاستعدادات لتنظيم الاحتفالية وكافة التجهيزات والاستعدادات للنسخة السادسة من احتفالية "قادرون باختلاف"، حيث تم التأكيد أن حرص السيد رئيس الجمهورية على حضور الاحتفالية جعلها حدثا سنويا يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بالأبناء من ذوي الإعاقة، والعمل على تمكينهم ودمجهم على مستوى كافة قطاعات الدولة الخدمية والتنموية، مشددين على أن الاحتفالية ستشهد استعراض كافة الإنجازات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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