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«الزراعة» تبحث مع محافظة المنيا رفع كفاءة وإعادة تشغيل مشروع دواجن شوشة - أخبار كلمتك

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«الزراعة» تبحث مع محافظة المنيا رفع كفاءة وإعادة تشغيل مشروع دواجن شوشة - أخبار كلمتك

«الزراعة» تبحث مع محافظة المنيا رفع كفاءة وإعادة تشغيل مشروع دواجن شوشة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:40 مساءً - بحثت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، مع محافظة المنيا، رفع كفاءة وإعادة تشغيل مشروع دواجن شوشة بمركز سمالوط.

وقال الدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إنه بناء على تكليف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عقد اجتماع مع اللواء عماد كديواني محافظ المنيا، بحضور زهير ساري رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، وأحد المستثمرين في مجال صناعة الدواجن، لمناقشة رؤية المحافظة في تطوير وتشغيل مشروعات الإنتاج الداجني ورفع كفاءة الإنتاج.

وأشار إلى أنه من بين تلك المشروعات، مشروع دواجن شوشة بمركز سمالوط، حيث تم التوافق على إدارة وتشغيل ورفع كفاءة وتطوير المشروع من خلال توقيع برتوكول بين المحافظه ووزارة الزراعة متمثله في الجمعية العامة للإصلاح الزراعي.

وأضاف: أنه وفقا البروتوكول، فمن المقرر ضخ 100 مليون جنيه مبدئيا من خلال الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، لإدارة وتشغيل المشروع ورفع كفاءته التشغيلية.

وتابع: أن ذلك سيساهم في تعزيز الإنتاج الداجني بالمحافظة وزيادة فرص العمل، في ضوء توجيهات القياده السياسيه للدفع بعجلة الاستثمار وتشغيل الأيدي العاملة وتحقيق الأمن الغذائي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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