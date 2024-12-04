شبكة رصد الزلازل: هزة أرضية بقوة 4.86 ريختر على بعد 502 كم شمال دمياط - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:40 مساءً - سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في الساعة 11 و9 دقائق صباح اليوم الأربعاء هزة أرضية بقوة 4.86 درجة على مقياس ريختر على بعد 502 كم شمال دمياط.

وأكد القائم بأعمال رئيس المعهد الدكتور طه توفيق رابح - في بيان أصدره اليوم - أنه ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة، ولم يرد إليه بوقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، وأشار إلى تفاصيل الهزة حيث وقعت على خط العرض 94ر35 درجة شمالا، وخط الطول 31.76 درجة شرقا، وعلى عمق 8ر48 كم.