«تعليم الجيزة» يؤكد على تكثيف الخطة الموضوعة لدعم الطلاب ضعاف القراءة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:40 مساءً - زار سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، خلال جولة ميدانية شملت عددًا من مدارس إدارة بولاق الدكرور التعليمية، حيث أصدر توجيهات حازمة تهدف إلى تحسين الأداء التعليمي والإداري وتعزيز البيئة التعليمية للطلاب.

من خلال زيارته لمدرسة ذات النطاقين (ف1) شدد وكيل أول الوزارة على ضرورة تكثيف الخطة الموضوعة لدعم الطلاب ضعاف القراءة والكتابة، مع التأكيد على أهمية التقييم المستمر لقياس تطور مستواهم التعليمي.

وجه بتحديث قوائم الطلاب الضعاف بشكل دوري ومتابعتهم لضمان تحقيق أهداف الخطة العلاجية.

أكد أن "رعاية الطلاب الضعاف ليست مجرد واجب وظيفي، بل رسالة وطنية ومسؤولية تعليمية نتحملها جميعًا."

وفى مدرسة الشروق الإعدادية بنات أمر سيادته بتدوير وصيانة المقاعد التالفة لضمان الاستفادة منها بأفضل شكل ممكن.

وجه بإرسال المقاعد الفائضة إلى المخازن لتوزيعها على المدارس التي تحتاج إليها، مؤكدًا على أن "الاستفادة الكاملة من الموارد المتاحة تعكس التزامنا برفع كفاءة العملية التعليمية." وأعطى مهلة لمدير المدرسة أسبوع لعمل الصيانات، مشددا على أهمية التنظيم داخل المدرسة لضمان بيئة تعليمية محفزة وآمنة للطالبات.

وأثناء زيارته لمدرسة طه حسين الابتدائية تابع تنفيذ خطة دعم الطلاب الضعاف ومدى تفعيل السجلات الخاصة بذلك، مؤكدًا على أهمية وضع خطط علاجية مدروسة وفعّالة، كما تفقد انتظام الطلاب داخل الفصول الدراسية، مشيرًا إلى أن "الانضباط في الحضور هو حجر الأساس لبناء جيل واعٍ وقادر على الإبداع، موجها بضرورة الالتزام بنظافة الفصول ودورات المياه للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم.

وفى مدرسة أحمد شوقي الابتدائية، اطمأن وكيل أول الوزارة على انتظام سير العملية التعليمية، مع التأكيد على الاهتمام بخطط الضعاف وتفعيل السجلات المرتبطة بها، موجها بضرورة تعزيز دور المعلمين في تحفيز الطلاب على تحقيق التفوق الدراسي، مشددًا على أن "المعلم هو قلب العملية التعليمية، وأداؤه يعكس جودة التعليم الذي نقدمه لأبنائنا."

وأشاد بمستوى النظافة داخل المدرسة، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على بيئة تعليمية صحية وداعمة ووجه التكريم لـ عاطف إبراهيم مدير عام الإدارة على جهوده المبذولة داخل الإدارة.

ووجه وكيل المديرية رسالة قويه أكد فيها أن هذه الجولات الميدانية تأتي لتحقيق رؤية القيادة السياسية لتطوير التعليم، مشددًا على أن "تحقيق تعليم متميز يتطلب العمل الجاد والانضباط الكامل من جميع الأطراف. رعاية الطلاب، إدارة الموارد بكفاءة، والحفاظ على بيئة تعليمية منظمة ونظيفة هي أسس بناء أجيال قادرة على قيادة مستقبل الوطن."