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التربية والتعليم تعلق على إلغاء التقييمات الأسبوعية بالترم الثاني - أخبار كلمتك

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التربية والتعليم تعلق على إلغاء التقييمات الأسبوعية بالترم الثاني - أخبار كلمتك

التربية والتعليم تعلق على إلغاء التقييمات الأسبوعية بالترم الثاني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:40 مساءً - إلغاء التقييمات الأسبوعية بالترم الثاني.. نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأنباء التي تم تداولها بشأن إلغاء التقييمات الأسبوعية بالترم الثاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إلغاء التقييمات الأسبوعية بالترم الثاني

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن كافة الأنباء المتداولة بشأن إلغاء التقييمات الأسبوعية بالترم الثاني غير صحيحة، ولم يتم صدور أي قرارات في هذا الشأن، موضحة أن كافة القرارات الوزارية والآليات المعلنة كما هي دون أي تغيير.

إلغاء التقييمات الأسبوعية بالترم الثاني

تحري الدقة في المعلومات المنشورة

وتهيب وزارة التربية والتعليم بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم تداوله من منشورات والاستناد للمعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية.

والجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتداول أنباء بشأن إلغاء التقييمات الأسبوعية لطلاب صفوف النقل، حيث أثيرت عدة منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، تفيد بإلغاء التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية.

إلغاء التقييمات الأسبوعية بالترم الثاني

الهدف من التقييمات الأسبوعية

وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من التقييمات الأسبوعية، هو معرفة مدى تحقيق نواتج التعلم عند الطلاب في الموضوعات الدراسية التي درسها الطالب خلال الأسبوع، للوقوف على نقاط القوة والضعف، ويخصص 5 درجات لها من كل مادة، على أن يتم خصم الدرجات من الطلاب غير الملتزمين بأداء التقييمات الأسبوعية.

طريقة تنفيذ التقييمات الأسبوعية

ويتم تنفيذ التقييمات الأسبوعية، من خلال المعلم حيث يتم تقسيم الطلاب الموجودين في الفصل الواحد على ثلاث مجموعات، ويتم توزيع التقييمات الأسبوعية على الطلاب، مشددة على ضرورة تنوع التقييمات الأسبوعية لضمان قياس نواتج التعلم المستهدفة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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