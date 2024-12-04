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وزير الخارجية يجدد موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يجدد موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يجدد موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:22 مساءً - جدد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مؤكدًا الأهمية البالغة لحماية المدنيين.

جاء ذلك خلال تلقي وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام صباغ، تناول آخر المستجدات والتطورات الميدانية في شمال سوريا والتداعيات الوخيمة لهذه التطورات على أمن واستقرار سوريا والمنطقة بأسرها.

كما تم بحث سبل الدعم العربي للدولة السورية في ظل التطورات الأخيرة، خاصة في إطار جامعة الدول العربية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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