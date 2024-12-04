إحباط محاولة تهريب 5 صقور حية للخارج عبر مطار برج العرب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:22 مساءً - نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في إحباط محاولة تهريب 5 صقور حية للخارج، عبر مطار برج العرب بالإسكندرية.

وكانت الإدارة العامة لأمن المواني بقطاع أمن المنافذ، قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، أثناء تواجده بمطار برج العرب بالإسكندرية، وبحوزته 5 صقور حية، تم تخديرها للسيطرة عليها داخل أقفاص مخفاة بإحدى حقائبه، وذلك حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.