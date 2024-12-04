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إحباط محاولة تهريب 5 صقور حية للخارج عبر مطار برج العرب - أخبار كلمتك

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إحباط محاولة تهريب 5 صقور حية للخارج عبر مطار برج العرب - أخبار كلمتك

إحباط محاولة تهريب 5 صقور حية للخارج عبر مطار برج العرب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:22 مساءً - نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في إحباط محاولة تهريب 5 صقور حية للخارج، عبر مطار برج العرب بالإسكندرية.

وكانت الإدارة العامة لأمن المواني بقطاع أمن المنافذ، قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، أثناء تواجده بمطار برج العرب بالإسكندرية، وبحوزته 5 صقور حية، تم تخديرها للسيطرة عليها داخل أقفاص مخفاة بإحدى حقائبه، وذلك حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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