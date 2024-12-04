لـ «صفوف النقل والشهادة الإعدادية».. موعد امتحانات الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:22 مساءً - موعد امتحانات الترم الأول 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل بكافة المراحل التعليمية، ولطلاب الشهادة الإعدادية بكافة المحافظات.

موعد امتحانات الترم الأول 2025

وأوضحت وزارة التعليم، أن امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، تبدأ من يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل، على أن تستمر امتحانات الترم الأول 2025 حتى يوم 16 من نفس الشهر.

موعد امتحانات الترم الأول 2025 للشهادة الإعدادية

وأضافت الوزارة، أن امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية، تبدأ من يوم السبت الموافق 18 يناير المقبل، وتستمر موعد امتحانات الترم الأول 2025 للشهادة الإعدادية لمدة أسبوع، حيث تنتهي يوم الخميس 23 من نفس الشهر.

امتحانات الترم الأول للمواد التي لا تضاف للمجموع والمواد العلمية

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم عقد امتحانات الترم الأول للمواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية ومواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات قبل عقد امتحانات المواد الأساسية.

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

ولفتت الوزارة، إلى أنه يتم عقد امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة الثانية من اليوم، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة الأولى، ويتم تخصيص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمنى للطلاب.

مراعاة أعياد الأخوة المسيحيين في جداول امتحانات الترم الأول

وشددت وزارة التعليم على المديريات والإدارات التعليمية، على مراعاة أيام أعياد الأخوة المسيحيين خلال أيام 6، 7، 8، 9»من شهر يناير 2025، عند وضع جداول امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل.

موعد إجازة نصف العام 2025

وتبدأ إجازة نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، من يوم السبت الموافق 18 يناير، وتستمر الإجازة للطلاب حتى يوم الخمس الموافق 6 فبراير، لتبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من يوم السبت الموافق 8 فبراير.