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التعليم تكشف حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية في الترم الثاني - أخبار كلمتك

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التعليم تكشف حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية في الترم الثاني - أخبار كلمتك

التعليم تكشف حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية في الترم الثاني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:08 مساءً - نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء التقييمات الأسبوعية خلال الترم الثاني من العام الدراسي الحالي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥.

التعليم تنفي ما تردد حول إلغاء التقييمات الأسبوعية الترم الثاني

وأكد شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن كل ما يتردد حول إلغاء التقييمات الأسبوعية غير صحيح، مؤكدا أن الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن وأن كافة القرارات الوزارية والآليات المعلنة كما هي دون أي تغيير. 

التعليم: القرارات الوزارية والآليات المعلنة مستمرة دون تغيير

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التعليم عن التقييمات الأسبوعية: أحد العوامل الهامة لتقييم مستوى الطلاب

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التعليم تكشف حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية وعقدها مرتين شهريا

وأهابت وزارة التربية والتعليم بمرتادي مختلف مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم تداوله من منشورات والاستناد للمعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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