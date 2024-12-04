وزير الخارجية يعقد مباحثات مع وزير العلاقات الدولية الأوغندي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 11:06 صباحاً - عقد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، صباح اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات مع وزير العلاقات الدولية الأوغندي هنري أوكيلو أوريبم.
وتناول الجانبان العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وأوغندا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب الموضوعات والقضايا القارية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمراً صحفياً مشتركاً في ختام المباحثات.
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