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وزير الخارجية يعقد مباحثات مع وزير العلاقات الدولية الأوغندي - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يعقد مباحثات مع وزير العلاقات الدولية الأوغندي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يعقد مباحثات مع وزير العلاقات الدولية الأوغندي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 11:06 صباحاً - عقد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، صباح اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات مع وزير العلاقات الدولية الأوغندي هنري أوكيلو أوريبم.

وتناول الجانبان العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وأوغندا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب الموضوعات والقضايا القارية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمراً صحفياً مشتركاً في ختام المباحثات.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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