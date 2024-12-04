وزير الري: التعاون بين دول العالم ركيزة مهمة للتصدي لتحديات المتزايدة في مجال المياه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 10:50 صباحاً - أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن التعاون بين دول العالم يمثل ركيزة مهمة للتصدي للتحديات المتزايدة في مجال المياه نتيجة الندرة المائية والتغيرات المناخية التي تؤثر بشكل كبير على العديد من دول العالم، وخاصة الدول العربية ودول شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر قمة المياه الواحدة من أجل التعاون الدولي في مجال المياه، والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، على هامش الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية المؤتمرات واللقاءات الدولية بوصفها منصة عالمية للتعاون والعمل المشترك في سبيل تحقيق الإدارة المستدامة للمياه، وتسريع وتيرة العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف السادس المعني بالمياه، مع الاستفادة من تجمع قادة الدول والخبراء والمتخصصين في وضع الحلول والمبتكرة التي تسهم في تطوير مستقبل الموارد المائية حول العالم.

وشدد أكد الوزير على أهمية الالتزام بتطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لتبادل الخبرات والتجارب والتقنيات، وتعزيز البحث العلمي والتطوير والابتكار، بما يمكن المجتمع الدولي من التعامل الفعال مع تحديات المياه على المستوى العالمي، وتحقيق الرفاهية للشعوب حول العالم.