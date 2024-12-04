السبكي: التعاون مع «إنجيج كونسلتينج» سيركز على تحسين جودة الخدمات الصحية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 10:50 صباحاً - أكد رئيس هيئة الرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي أن الشراكة مع شركة إنجيج كونسلتينج للاستشارات تمثل قيمة مضافة لتطوير مجالات الرعاية الصحية وتدريب الكوادر البشرية، مشيرًا إلى أن التعاون سيركز على تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز مهارات العاملين في القطاع الصحي.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين الهيئة وشركة إنجيج كونسلتينج للاستشارات، بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة الذي شهده الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، ووقع البروتوكول كل من الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلًا عن الهيئة، وشريف محمود السيد فهمي المدير التنفيذي لشركة إنجيج كونسلتينج للاستشارات، ممثلًا عن الشركة.

وأوضح السبكي، أن التعاون مع إنجيج كونسلتينج يشمل أيضًا مجالات السياسات العامة، والخدمات الاستشارية، ودراسات الجدوى للمشروعات الصحية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال الاستثمار لدعم المشروعات الصحية وتلبية احتياجاتها.

وأضاف "نحن متفائلون بهذه الشراكة التي تفتح آفاقًا جديدة لتطوير نظام الرعاية الصحية في مصر، ونتطلع إلى الاستفادة من الخبرات الواسعة لشركة إنجيج كونسلتينج في دعم استراتيجياتنا وتحقيق أهدافنا في تقديم خدمات صحية متميزة.

وتابع:هذا التعاون يمثل فرصة لتبادل المعرفة والخبرات، مما سيسهم في تحسين كفاءة الخدمات الصحية، وتطوير الأنظمة المستخدمة، بما ينعكس إيجابيًا على تجربة المرضى ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة.

من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لشركة إنجيج كونسلتينج، عن اعتزازه بالشراكة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، قائلًا: نحن فخورون بهذا التعاون الذي يسعى إلى تعزيز تقديم الخدمات الصحية من خلال تبادل المعرفة والخبرات، وأضاف: تلتزم شركتنا بدعم الهيئة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية عبر حلول مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم التنمية المستدامة في القطاع الصحي.