ارتفاع حصيلة الفيضانات في تايلاند إلى 29 قتيلاً - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 10:50 صباحاً - قالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، اليوم الأربعاء، إن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة تسببت في مقتل 29 شخصا في جنوب تايلاند، حيث من المتوقع أن يستمر سوء الأحوال الجوية حتى يوم الخميس.

وأعلنت السلطات أن الفيضانات، التي بدأت في نهاية نوفمبر، تؤثر حاليًا على أكثر من 155 ألف أسرة في مقاطعات سونجخلا وباتاني وناراثيوات وناخون سي ثامارات وفاتالونج. ولا تحدد هذه المحصلة عدد الأشخاص المتضررين ولا درجة الضرر الذي لحق بهم.

وكان تقرير سابق نشر يوم الثلاثاء قد أفاد بمقتل 25 شخصا، حسبما أوردت صحبفة بانكوك بوست المحلية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة العامة، يوم الأربعاء، أن ارتفاع منسوب المياه تسبب في نزوح نحو 33 ألف شخص. وجددت السلطات دعوتها إلى توخي الحذر في هذه المناطق الجنوبية كما نقلت صحيفة لوفيجارو الفرنسية.

وتجري حاليا عمليات مساعدة السكان المحاصرين بسبب الفيضانات وتقوم الحكومة بتنسيق عمليات الإغاثة على الأرض، ووعدت بتقديم 50 مليون باهت (1.4 مليون يورو) كمساعدات لكل مقاطعة متضررة. كما أثرت الفيضانات على ماليزيا المجاورة، حيث أبلغت السلطات عن مقتل خمسة أشخاص يوم الثلاثاء. وينتظر أكثر من 94 ألف شخص العودة إلى ديارهم، بعد أن فروا في مواجهة ارتفاع منسوب المياه، بحسب تقرير رسمي.

وتتكرر فترات هبوب الرياح الموسمية كل عام في دول جنوب شرق آسيا. ومع ذلك، يقول العلماء إن ظاهرة الاحتباس الحراري تزيد من شدتها وقد تجعل الفيضانات المدمرة أكثر تواترا. وتسبب إعصار ياجي في حدوث فيضانات واسعة النطاق في شمال تايلاند في سبتمبر، وكذلك في فيتنام وميانمار ولاوس، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص.