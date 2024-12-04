تفاصيل لقاءات كامل الوزير مع مسئولي شركات إيطالية عالمية متخصصة في الصناعة والنقل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 10:45 صباحاً - استقل الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل القطار السريع من محطة "بولونيا" حتى محطة ميلان المركزية، التي تعتبر واحدة من أكبر وأهم محطات القطارات في إيطاليا وأوروبا بشكل عام، وتقع في مدينة ميلانو، كما تعد المحطة نقطة محورية للنقل السككي في إيطاليا، حيث تربط ميلانو بمختلف المدن الإيطالية والعواصم الأوروبية.

اجتماعات وزير النقل

وعقد الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاء موسع مع عدد من الشركات الايطالية العالمية المتخصصة في مجالي الصناعة والنقل بمقر بنك انتيسا سان باولو وبحضور رئيس ومجلس إدارة البنك والقنصل العام في ميلانو منال عبد الدايم، حيث بحث الوزير مع رئيس شركة بياجيو الايطالية المتخصصة في إنتاج الدراجات البخارية والتي تمتلك العديد من المصانع في عدد من دول العالم مثل الهند والصين وإندونيسيا.

وتناول اللقاء دراسة إعادة فتح الشركة مصنعا لها بالسوق المصري خاصة مع الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية لتوطين مختلف الصناعات بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية في مختلف المجالات وفي ضوء المناخ الاستثماري الواعد الذي تتمتع به مصر.

توطين الصناعة

كما بحث نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع رئيس شركة إريستون المتخصصة في تصنيع الأجهزة المنزلية إمكانية التوسع بالسوق المصري، حيث يمتلك فرع الشركة في مصر 3 مصانع في مدينة العبور على مساحة إجمالية 220 ألف متر مربع، حيث أوضح الوزير أن السوق المصري أصبح مقصدًا استثماريًا لمختلف العلامات التجارية العالمية في مجال الأجهزة المنزلية.

والتقى وزير النقل مع رئيس شركة هيتاشي التي اشترت مؤخرا شركة تاليس للنقل وتعمل في العديد من مشروعات تحديث وتطوير نظم التحكم لعدد من المشروعات بمصر مثل (الخط الأول للمترو – مترو ابوقير وعدد من مشروعات السكك الحديدية)، حيث أكد مسئولو الشركة على الاهتمام الكبير بالتوسع في العمل في مصر خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات ومنها مجالي النقل والصناعة.

وفي لقائه مع رئيس شركة نافيجو الإيطالية المتخصصة في إنتاج اليخوت الفاخرة، والتي تعمل في العديد من دول العالم أوضح مسئولو الشركة على الاهتمام الكبير الذي توليه الشركة للتوسع في مجال إنتاج اليخوت على مستوى العالم، وخاصة في مصر التي تعتبر مقصدا سياحيا عالميا وتتميز بموقع فريد وبها كل عوامل الجذب الخاص بسياحة اليخوت، خاصة وأن الشركة نفذت العديد من الدراسات الخاصة بهذا المجال في عدد كبير من الموانئ المصرية (شرم الشيخ – الغردقة – موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس).

أكد الوزير على مسئولى الشركة بضرورة البدء في تصنيع اليخوت في مصر، خاصة مع توافر كافة العناصر الخاصة بتصنيعها في مصر والاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة لتوطين مختلف الصناعات في مصر تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.

والتقى كامل الوزير برئيس شركة إيفاكو المتخصصة في تصميم وتصنيع المركبات التجارية الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، حيث أكد مسئولو الشركة على دراسة إمكانية إنشاء مصنع لها في مصر لتصنيع الشاحنات، وخاصة وأن لها خبرة كبيرة بالسوق المصري باعتباره سوقًا استهلاكيًا كبيرًا لوسائل النقل ونافذة مهمة للتصدير للأسواق الخارجية.

وخلال لقائه مع رئيس شركة ايرين التي تعمل في إنتاج الطاقة المتجددة (الشمسية - الرياح) والتي لها سمعة عالمية في انتاج الغاز الحيوي أكد الوزير الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية للطاقة المتجددة، وأن وزارة الصناعة تدعم حاليًا الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح كونهما من المصادر البديلة والمستدامة للطاقة ولها تأثير أقل على البيئة، ولأن الغالبية العظمى من الشركات والمصانع تعتمد على الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط وكل هذا يزيد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وبحث وزير الصناعة والنقل مع رئيس شركة سالشيف الايطالية آخر المستجدات الخاصة بإمكانية تأسيس شركة محلية لصيانة وتجديد خطوط السكك الحديدية ما بين الشركة وشركة إيرتراك المملوكة لهيئة السكك الحديدية، بحيث تقوم الشركة الجديدة بتنفيذ تجديد المسافات المتراكمة والتى تصل إلى حوالى 2000 كيلو متر أو إنشاء الخطوط الجديدة بالتزامن مع توفير شركة سالشيف عدد من الماكينات والمعدات، بالإضافة إلى قطار لتجديدات السكك الحديدية وضمهما ضمن الأصول الثابتة ورأس مال الشركة الجديدة، وذلك لرفع معدلات التنفيذ الخاصة بصيانة وتجديد خطوط السكك الحديدية

وإنشاء الخطوط الجديدة.

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