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وزير العمل يبحث مع "شركة سعودية " التعاون في مجالات التدريب والتشغيل - أخبار كلمتك

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وزير العمل يبحث مع "شركة سعودية " التعاون في مجالات التدريب والتشغيل - أخبار كلمتك

وزير العمل يبحث مع "شركة سعودية " التعاون في مجالات التدريب والتشغيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 10:45 صباحاً - استقبل  محمد جبران وزير العمل، بمكتبه بديوان عام الوزارة، السيد صالح عبد الرحمن المبارك رئيس مجلس إدارة  شركة رواج لتطوير الموارد الإدارية، والوفد المرافق له،  وهى إحدى شركات مجموعة HCM  ،من أكبر الشركات السعودية المعنية باستقدام العمالة من كل أنحاء العالم، ولها مجموعة من الفروع حول العالم.

 

مجالات التدريب والتشغيل وتأهيل الشباب لسوق العمل الخارجي

وبحسب بيان اليوم الأربعاء،بحث "الوزير" مع الجانب السعودي، التعاون المشترك في  مجالات التدريب والتشغيل وتأهيل الشباب لسوق العمل الخارجي.

 

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توفير العمالة الماهرة

واستعرض الوزير جهود الوزارة في هذا الشأن، وخطتها "التدريب من أجل التشغيل"، وتوفير العمالة الماهرة، والمُدربة التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

ووجه الوزير جبران، الادارة المركزية للعلاقات الدولية بالتنسيق مع "مسئولي الشركة"، لإعداد اتفاق تعاون فى مجال التدريب والتشغيل وتوفير فرص عمل للشباب.

وحضر اللقاء من جانب الشركة: خالد السيد إبراهيم المدير التنفيذي للشركة، وعلي رضا عبد الحليم رئيس العمليات بالشركة. كما حضر اللقاء من وزارة العمل: رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ود.مظهر بسيوني مدير عام التمثيل الخارجي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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