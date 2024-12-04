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رئيس جامعة حلوان يؤكد جودة التعليم والتحول الرقمي - أخبار كلمتك

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رئيس جامعة حلوان يؤكد جودة التعليم والتحول الرقمي - أخبار كلمتك

رئيس جامعة حلوان يؤكد جودة التعليم والتحول الرقمي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 10:45 صباحاً - عقد مجلس جامعة حلوان اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور السيد قنديل، بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة القضايا الاستراتيجية المتعلقة بالعملية التعليمية والأكاديمية والبحثية.

في مستهل الاجتماع، أشاد الدكتور السيد قنديل بالأداء المتميز للعمداء خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في التطوير المستمر للعملية التعليمية والأكاديمية في مختلف كليات الجامعة.

وقد استعرض رئيس جامعة حلوان خلال الجلسة سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي شهدتها الجامعة مؤخرًا في مختلف القطاعات، مبرزًا الإنجازات والمبادرات التي تعكس التطور المستمر للمؤسسة التعليمية.

كما أكد قنديل على عمداء الكليات ضرورة متابعة انتظام امتحانات منتصف الفصل الدراسي، وشدد على أهمية الحفاظ على الانضباط في العملية التعليمية، مع التأكيد على مراعاة الدقة والحزم في إدارة أعمال الامتحانات.

وأوضح رئيس الجامعة أهمية حضور مجالس الكليات والأقسام، معتبرًا ذلك أمرًا جوهريًا لتحقيق جودة التعليم والتواصل الفعال بين مختلف الأقسام بالكليات.

وقدم المجلس تقريرًا مفصلًا عن الكتاب الجامعي في ظل التحول الرقمي، مسلطًا الضوء على المواد التفاعلية والكتب الإلكترونية المتاحة على المنصة، مع التأكيد أننا نهدف أن تصل المنصة إلى جامعة إلكترونية متكاملة يمكن الوصول إليها وأيضا سيتم ربطها من خلال تطبيق الموبايل.

وشدد الدكتور قنديل على ضرورة الصيانة المستمرة للمرافق والأماكن داخل الجامعة، مؤكدًا أن جودة البيئة التعليمية تعتمد بشكل كبير على الحفاظ على المنشآت وتحديثها باستمرار لخلق بيئة تعليمية محفزة وملهمة للطلاب والأساتذة على حد سواء.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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