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التعليم تعلن ضوابط عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لصفوف النقل - أخبار كلمتك

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التعليم تعلن ضوابط عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لصفوف النقل - أخبار كلمتك

التعليم تعلن ضوابط عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لصفوف النقل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 10:18 صباحاً - امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025.. وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة تعليمات للمديريات والإدارات التعليمية والمدارس، بشأن الاستعداد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لصفوف النقل.

تنظيم سير امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

أكدت وزارة التعليم على المديريات والإدارات التعليمية، على اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 بكافة اللجان، طبقًا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

وشددت وزارة التربية والتعليم، على مراعاة أعياد الأخوة المسيحيين خلال أيام 6 - 7- 8 - 19 من شهر يناير المقبل، عند وضع جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025، وعدم عقد أي امتحانات بها، مؤكدة على اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحانات.

ضوابط عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

وأشارت الوزارة، أنه يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس على مستوى الجمهورية، الالتزام بضوابط عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025، وهي:

- عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من يوم السبت 11 يناير، وتنتهي 16 من نفس الشهر.

- تعقد امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة الثانية من اليوم، وعقد الامتحانات للصف الثاني الثانوي في الفترة الأولى.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

- يخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمنى للطلاب.

- تعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لطلاب صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية من يوم 11 يناير وحتى يوم 16 من نفس الشهر.

- تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية من يوم 18 يناير وتنتهي في 23 من نفس الشهر.

- يتم عقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية ومواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات قبل عقد امتحانات المواد الأساسية.

- تعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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