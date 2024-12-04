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وزير العمل يبحث مع «شركة سعودية» التعاون في مجالات التدريب والتشغيل - أخبار كلمتك

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وزير العمل يبحث مع «شركة سعودية» التعاون في مجالات التدريب والتشغيل - أخبار كلمتك

وزير العمل يبحث مع «شركة سعودية» التعاون في مجالات التدريب والتشغيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 10:02 صباحاً - استقبل محمد جبران وزير العمل، بمكتبه بديوان عام الوزارة، صالح عبد الرحمن المبارك رئيس مجلس إدارة شركة رواج لتطوير الموارد الإدارية، والوفد المرافق له، وهى إحدى شركات مجموعة HCM، من أكبر الشركات السعودية المعنية باستقدام العمالة من كل أنحاء العالم، ولها مجموعة من الفروع حول العالم.. وبحسب بيان اليوم الأربعاء.

بحث الوزير مع الجانب السعودي، التعاون المشترك في مجالات التدريب والتشغيل وتأهيل الشباب لسوق العمل الخارجي.

وزير العمل وجانب من «شركة سعودية»

واستعرض الوزير جهود الوزارة في هذا الشأن، وخطتها «التدريب من أجل التشغيل»، وتوفير العمالة الماهرة، والمُدربة التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

ووجه الوزير جبران، الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالتنسيق مع مسئولي الشركة، لإعداد اتفاق تعاون في مجال التدريب والتشغيل وتوفير فرص عمل للشباب.

وزير العمل وجانب من «شركة سعودية»

حضر اللقاء من جانب الشركة: خالد السيد إبراهيم المدير التنفيذي للشركة، وعلي رضا عبد الحليم رئيس العمليات بالشركة، كما حضر اللقاء من وزارة العمل: رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومظهر بسيوني مدير عام التمثيل الخارجي.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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