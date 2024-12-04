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الزراعة: انطلاق اجتماعات الدورة الثالثة من اللجنة المشتركة المصرية الطاجيكية - أخبار كلمتك

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الزراعة: انطلاق اجتماعات الدورة الثالثة من اللجنة المشتركة المصرية الطاجيكية - أخبار كلمتك

الزراعة: انطلاق اجتماعات الدورة الثالثة من اللجنة المشتركة المصرية الطاجيكية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 10:02 صباحاً - شارك الدكتور محمد المنسي، رئيس الحجر الزراعي المصري في فعاليات الدورة الثالثة للجنة المُشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، بالعاصمة الطاجيكية «دوشنبه»، وذلك في إطار الجهود تبذلها الحكومة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية والدول الصديقة والشقيقة، وتعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات.

ومن ناحيته تفاوض «المنسي» علي تعزيز انسياب حركة الصادرات الزراعية إلى طاجكستان بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الحجر الزراعي والصحة النباتية والحجر البيطري والثروة السمكية، وكذلك زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.

ويأتي ذلك في إطار تعليمات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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