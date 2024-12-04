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بسام راضي أمام مؤتمر الفاو: لا أجد وصفًا سوى "المخزي" للموقف الدولي تجاه غزة - أخبار كلمتك

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بسام راضي أمام مؤتمر الفاو: لا أجد وصفًا سوى "المخزي" للموقف الدولي تجاه غزة - أخبار كلمتك

بسام راضي أمام مؤتمر الفاو: لا أجد وصفًا سوى "المخزي" للموقف الدولي تجاه غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 09:45 صباحاً - الأربعاء 04/ديسمبر/2024 - 09:34 ص 12/4/2024 9:34:38 AM

السفير بسام راضي،
السفير بسام راضي، كلمتك
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أكد  بسام راضي سفير مصر في إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة بروما في كلمة مصر أمام المؤتمر الدولي السنوي لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، أنه لا يجد سوى كلمة "المخزي" في وصف الموقف الدولي تجاه الوضع المأساوي الذي يعاني منه مليونان ونصف المليون إنسان من أشقائنا في فلسطين من أهالي غزة على مدار أكثر من عام حتى الآن، يُفرَض عليهم عقاب جماعي، وحصار وتجويع وترويع، وحصار معنوي ومادي مُخجل للضمير الإنساني العالمي إن وجد، بالإضافة إلى فرض ضغوط عنيفة للتهجير القسري، في ممارسات من المفترض أن يكون نبذها العالم المتحضر، إلا أنها ما زالت هدفًا لدولة الاحتلال، مع عدم التوصل إلى قرار لوقف إطلاق النار حتى الآن، حتى بات الوضع يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي بأسره. 

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بسام راضي: مصر تشدد على ضرورة الوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة 

وأشار السفير بسام راضى إلى مؤتمر القاهرة الوزاري للاستجابة الإنسانية للأزمة في غزة في ٢ ديسمبر الجاري تحت رعاية الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى والسكرتير العام للأمم المتحدة وبمشاركة قيادات منظمات الأمم المتحدة في روما، وأهمية ما تضمنته مخرجات المؤتمر خاصة فيما يتعلق بالأهمية الحيوية للدور الذي تقوم به منظمة الأونروا.

وأكد بسام راضي أن مصر تشدد على ضرورة الوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة وعدم استهداف البنى التحتية أو موظفي الأمم المتحدة أو العاملين في القطاعات الطبية والخدمية في القطاع، وكذا إلزام إسرائيل بإنهاء حالة الحصار والتوقف عن استخدام سلاح التجويع في عقاب أبناء القطاع وإلزامها بإزالة كافة العراقيل أمام النفاذ الفوري والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من كافة المعابر وتأمين الظروف اللازمة لتسليم وتوزيع هذه المساعدات إلى أبناء القطاع في مختلف مناطقه.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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