«التعليم» توجه المديريات بصياغة أسئلة امتحان الترم الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 09:25 صباحاً - أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025.. وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا للمديريات والإدارات التعليمية، ينص على صياغة أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

صياغة أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

وأكدت وزارة التعليم، على صياغة أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 دون أخطاء لغوية أو فنية، ودون أي مشكلة في طباعة أوراق الأسئلة

توازن مستوى أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

وشددت وزارة التعليم، على ضرورة توازن مستوى أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، لتراعي مستويات الطلاب المعرفية المختلفة.

تدرج أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

وأوضحت الوزارة، أنه يجب أن تتدرج أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 من الصعب إلى السهل، على ان تكون جميع الأسئلة من المنهج الذي تم تدريسها خلال الفصل الدراسي الأول.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث «الابتدائية والإعدادية والثانوية» من يوم السبت الموافق 11 يناير، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 16 من نفس الشهر.

موعد إجازة نصف العام 2025

ووفقًا للخريطة الزمنية، تبدأ إجازة نصف العام الدراسي لطلاب صفوف النقل بكافة المراحل التعليمية، من يوم السبت الموافق 25 يناير، وتستمر الإجازة حتى يوم الخميس الموافق 6 فبراير، لتبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من يوم السبت الموافق 8 فبراير.

خريطة العام الدراسي الجديد 2024

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.