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أمطار متفاوتة الشدة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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أمطار متفاوتة الشدة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أمطار متفاوتة الشدة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 09:09 صباحاً - الطقس اليوم.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، منوهة على المواطنين بتوخي الحذر بسبب التقلبات الجوية التي من المتوقع أن تشهدها البلاد.

حالة الطقس الآن

وكشفت الهيئة عن حالة الطقس الآن، لافتة إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من «الإسكندرية-البحيرة -كفر الشيخ»، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ومن المتوقع أن تؤثر الأمطار على باقي السواحل الشمالية مع تقدم الوقت.

الطقس الآن

الأحوال الجوية اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون بارد ليلا وفي الصباح الباكر، على جميع الأنحاء.

الطقس

الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد الطقس اليوم، حيث تسيطر الشبورة المائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، في القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم

ونوهت الهيئة إلى سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على أغلب المناطق على فترات متقطعة.

سقوط أمطار

حالة البحرين الأحمر والمتوسط اليوم

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط، توقعت الأرصاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، قال خبراء الأرصاد، إنها تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 22 14
العاصمة الإدارية 22 13
6 أكتوبر 21 12
بنها 22 13
دمنهور 22 12
وادي النطرون 22 12
كفر الشيخ 21 14
المنصورة 21 13
الزقازيق 22 12
شبين الكوم 21 13
طنطا 21 13
دمياط 22 15
بورسعيد 22 14
الإسماعيلية 23 10
السويس 22 11
العريش 22 08
رفح 21 09
رأس سدر 24 11
نخل 19 03
كاترين 16 02
الطور 23 11
طابا 20 06
شرم الشيخ 25 17
الإسكندرية 23 11
العلمين 22 11
مطروح 21 12
السلوم 20 09
سيوة 21 09
رأس غارب 25 13
الغردقة 26 14
سفاجا 25 14
مرسى علم 25 15
شلاتين 26 16
حلايب 24 18
أبو رماد 25 16
رأس حدربة 24 18
الفيوم 22 11
بني سويف 22 10
المنيا 22 11
أسيوط 22 09
سوهاج 23 10
قنا 24 10
الأقصر 24 15
أسوان 25 11
الوادي الجديد 24 10
أبو سمبل 25 11

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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