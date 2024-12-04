الأمطار تزحف إليكم، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لـ سكان 3 محافظات (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 07:31 صباحاً - طقس اليوم، وجهت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرًا عاجلًا لـ 3 محافظات وسكان السواحل الشمالية، مطالبة باستعداد هذه المحافظات باستقبال الأمطار.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية قبل قليل في بيانها عبر صفحتها بـ“فيس بوك”: “استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من “الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ ”، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة”.



وتوقعت هيئة الأرصاد أن تؤثر الأمطار على باقي السواحل الشمالية مع تقدم الوقت.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 في جميع أنحاء الجمهورية، محذرة من الشبورة الصباحية والأمطار على بعض المناطق.



حالة الطقس اليوم الأربعاء

وقالت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها بـ “فيس بوك”، إن طقس اليوم الأربعاء، سيكون باردًا ليلًا وفي الساعات المبكرة من الصباح، معتدلًا الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على محافظات جنوبي سيناء والصعيد.

توقعات طقس الأربعاء

وأشارت الأرصاد الجوية إلى انخفاض درجات الحرارة اليوم على جميع المحافظات، حيث تصل الصغرى في مدينة طابا إلى 6 درجات وكاترين 2 كما تشهد محافظات جنوب الصعيد انخفاض حاد بدرجات الحرارة ليلًا.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وبالنسبة الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء قالت هيئة الأرصاد إن طقس اليوم يشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية باستثناء جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وأوضح أن طقس اليوم يشهد سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة.

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