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اجتماع هام للحكومة اليوم، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي - أخبار كلمتك

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اجتماع هام للحكومة اليوم، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي - أخبار كلمتك

اجتماع هام للحكومة اليوم، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 06:20 صباحاً - اجتماع مجلس الوزراء اليوم، يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مهمًا لمجلس الوزراء في مقر الحكومة.

ويشهد الاجتماع مناقشة عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطنين، بالإضافة إلى استعراض مستجدات المشروعات القومية في مختلف أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور مدبولي المؤتمر الصحفي الأسبوعي، حيث سيُطلع وسائل الإعلام على القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع، فضلًا عن الإجابة على أسئلة الصحفيين بشأن آخر التطورات المتعلقة بالسياسات الحكومية والمشروعات التنموية.


يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على استمرار التواصل مع الشعب المصري، وتوضيح الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواكبة التحديات الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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