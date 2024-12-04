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صقيع أوروبا يضرب الصعيد، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

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صقيع أوروبا يضرب الصعيد، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

صقيع أوروبا يضرب الصعيد، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 05:49 صباحاً - طقس اليوم، كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 في جميع أنحاء الجمهورية، محذرة من الشبورة الصباحية والأمطار على بعض المناطق.

 

حالة الطقس اليوم الأربعاء 

وقالت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها بـ"فيس بوك"، إن طقس اليوم الأربعاء، سيكون باردًا ليلًا وفي الساعات المبكرة من الصباح، معتدلًا الحرارة نهارًا على  القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على محافظات جنوبي سيناء والصعيد.

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توقعات طقس الأربعاء

وأشارت الأرصاد الجوية إلى انخفاض درجات الحرارة اليوم على جميع المحافظات، حيث تصل الصغرى في مدينة طابا إلى 6 درجات وكاترين 2 كما تشهد محافظات جنوب الصعيد انخفاض حاد بدرجات الحرارة ليلًا.

 

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وبالنسبة الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء قالت هيئة الأرصاد إن طقس اليوم يشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية باستثناء جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وأوضح أن طقس اليوم يشهد سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة.

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توقعات طقس الخميس

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية بتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، إضافة إلى فرص سقوط أمطار خفيفة  قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أما توقعات حالة الطقس يوم الجمعة والسبت المقبلين فقد أشارت هيئة الأرصاد إلى انعدام فرص سقوط الأمطار لكن الظاهرة المشتركة خلال اليومين وجود شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا يوم الجمعة.

 

توقعات طقس الأحد والإثنين المقبلين

وعن توقعات الأرصاد ليومي الأحد والإثنين المقبلين فأكدت الأرصاد الجوية بعودة نشاط للرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، إضافة إلى وجود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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