عدوية شعبان عبد الرحيم لـ كلمتك: وقفت مع رضا البحراوي وباعني ومش هسكت على حقي - أخبار كلمتك

عدوية شعبان عبد الرحيم لـ كلمتك: وقفت مع رضا البحراوي وباعني ومش هسكت على حقي - أخبار كلمتك

بإنجاز عالمي ومكاسب مادية للدوري، جمال علام يقدم كشف حسابه قبل رحيله عن اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

بإنجاز عالمي ومكاسب مادية للدوري، جمال علام يقدم كشف حسابه قبل رحيله عن اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

ماكرون يرد من السعودية على دعوات استقالته ومغادرة قصر الإليزيه - أخبار كلمتك

ماكرون يرد من السعودية على دعوات استقالته ومغادرة قصر الإليزيه - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:17 - هنشتريها بكام النهاردة؟.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 4-12-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:17 - هنشتريها بكام النهاردة؟.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 4-12-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:59 - مندوب سوريا بالأمم المتحدة: على مجلس الأمن إدانة الهجوم الإرهابي على حلب - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:59 - مندوب سوريا بالأمم المتحدة: على مجلس الأمن إدانة الهجوم الإرهابي على حلب - أخبار كلمتك

أيامه أصبحت معدودة، المعارضة الكورية تبدأ إجراءات عزل الرئيس وإضراب النقابات العمالية حتى التنحي - أخبار كلمتك

أيامه أصبحت معدودة، المعارضة الكورية تبدأ إجراءات عزل الرئيس وإضراب النقابات العمالية حتى التنحي - أخبار كلمتك

إيران: واشنطن في مقدمة الأطراف التي تدعم التنظيمات المسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

إيران: واشنطن في مقدمة الأطراف التي تدعم التنظيمات المسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:27 - رئيس كوريا الجنوبية يتراجع عن الأحكام العرفية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:27 - رئيس كوريا الجنوبية يتراجع عن الأحكام العرفية - أخبار كلمتك

هل نشهد شتاء أعنف من الأعوام الماضية؟ الأرصاد تحذر المصريين - أخبار كلمتك

هل نشهد شتاء أعنف من الأعوام الماضية؟ الأرصاد تحذر المصريين - أخبار كلمتك

جمال علام يعلق على إجراء أبو ريدة تغييرات في الأجهزة الفنية للمنتخبات - أخبار كلمتك

جمال علام يعلق على إجراء أبو ريدة تغييرات في الأجهزة الفنية للمنتخبات - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

هل نشهد شتاء أعنف من الأعوام الماضية؟ الأرصاد تحذر المصريين - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
هل نشهد شتاء أعنف من الأعوام الماضية؟ الأرصاد تحذر المصريين - أخبار كلمتك

هل نشهد شتاء أعنف من الأعوام الماضية؟ الأرصاد تحذر المصريين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 02:18 صباحاً - كشف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الفترة المقبلة توقعات الشتاء.

 

فرص لسقوط الأمطار 

وقال "القياتي" خلال تصريحات للتليفزيون المصري: إن هناك فرصًا لسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة اليوم على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وقد تمتد لمناطق من محافظات الوجه البحري.

 

توقعات شتاء العام الحالي

وبسؤاله هل نشهد شتاء أعنف من السنوات الماضية، علق: "شتاء العام الماضي كان الأكثر دفئا والتوقعات المبدئية أن شتاء هذا العام سيكون حول المعدلات الطبيعية ومعتاد على مصر".

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 4 - 12 - 2024

شبورة وأمطار متوسطة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 4 - 12 -2024

صفات شتاء مصر

ولفت: الشتاء في مصر يسجل أقل درجات حرارة في العام كله والتعرض لبعض حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتساقط الأمطار، وانخفاض الحرارة لأقل من معدلاتها الطبيعية، والتعرض لبعض الموجات شديدة البرودة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

ضبط ملاك إحدى الشركات لقيامهم بالبناء المخالف والتعدى على أملاك الدولة بالقليوبية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق