هل نشهد شتاء أعنف من الأعوام الماضية؟ الأرصاد تحذر المصريين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 02:18 صباحاً - كشف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الفترة المقبلة توقعات الشتاء.

فرص لسقوط الأمطار

وقال "القياتي" خلال تصريحات للتليفزيون المصري: إن هناك فرصًا لسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة اليوم على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وقد تمتد لمناطق من محافظات الوجه البحري.

توقعات شتاء العام الحالي

وبسؤاله هل نشهد شتاء أعنف من السنوات الماضية، علق: "شتاء العام الماضي كان الأكثر دفئا والتوقعات المبدئية أن شتاء هذا العام سيكون حول المعدلات الطبيعية ومعتاد على مصر".

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 4 - 12 - 2024 شبورة وأمطار متوسطة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 4 - 12 -2024

صفات شتاء مصر

ولفت: الشتاء في مصر يسجل أقل درجات حرارة في العام كله والتعرض لبعض حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتساقط الأمطار، وانخفاض الحرارة لأقل من معدلاتها الطبيعية، والتعرض لبعض الموجات شديدة البرودة.

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