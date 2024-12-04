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ضبط ملاك إحدى الشركات لقيامهم بالبناء المخالف والتعدى على أملاك الدولة بالقليوبية - أخبار كلمتك

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ضبط ملاك إحدى الشركات لقيامهم بالبناء المخالف والتعدى على أملاك الدولة بالقليوبية - أخبار كلمتك

ضبط ملاك إحدى الشركات لقيامهم بالبناء المخالف والتعدى على أملاك الدولة بالقليوبية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:55 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من (عدد من المواطنين) بتضررهم من ( ملاك إحدى الشركات الكائنة بمحافظة القليوبية ) لقيامهم بالنصب والإحتيال عليهم عن طريق بيع مقابر لهم بدائرة مركز شرطة الخانكة والتى تم إزالتها بقرار من الجهات المختصة لكونها أراضى إستصلاح زراعى ولا يجوز البناء عليها.. أمكن ضبط ( 3 أشقاء - ملاك الشركة المشار إليها ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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