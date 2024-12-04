حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 4 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 4 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

الكشف عن محاولة اعادة تشغيل مصنع قد يتسبب بكارثة كبرى - أخبار كلمتك

الكشف عن محاولة اعادة تشغيل مصنع قد يتسبب بكارثة كبرى - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:19 - عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:19 - عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:19 - عاجل.. الانضباط تكشف عقوبات جوميز ومباراة الأهلي وبيراميدز الخاصة بالموسم الماضي - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:19 - عاجل.. الانضباط تكشف عقوبات جوميز ومباراة الأهلي وبيراميدز الخاصة بالموسم الماضي - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:19 - بالقاهرة والمحافظات.. ننشر مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4/12/2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:19 - بالقاهرة والمحافظات.. ننشر مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4/12/2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:19 - معتدل الحرارة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:19 - معتدل الحرارة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

نصفهم في 11 دقيقة، ميلان يقسو على ساسولو بسداسية في كأس إيطاليا - أخبار كلمتك

نصفهم في 11 دقيقة، ميلان يقسو على ساسولو بسداسية في كأس إيطاليا - أخبار كلمتك

قرار حاسم من هاني أبو ريدة بشأن لجنة الحكام - أخبار كلمتك

قرار حاسم من هاني أبو ريدة بشأن لجنة الحكام - أخبار كلمتك

ليفركوزن يفوز 0/1 ويقصي بايرن ميونخ من كأس ألمانيا (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

ليفركوزن يفوز 0/1 ويقصي بايرن ميونخ من كأس ألمانيا (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

بارتفاع يصل لـ 1214 جنيهًا في الطن، تعرف على أسعار الأسمدة بالأسواق - أخبار كلمتك

بارتفاع يصل لـ 1214 جنيهًا في الطن، تعرف على أسعار الأسمدة بالأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

بعد تدشينها بترسانة الإسكندرية، 8 معلومات عن القاطرة الثالثة من طراز "ASD" - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بعد تدشينها بترسانة الإسكندرية، 8 معلومات عن القاطرة الثالثة من طراز "ASD" - أخبار كلمتك

بعد تدشينها بترسانة الإسكندرية، 8 معلومات عن القاطرة الثالثة من طراز "ASD" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:09 صباحاً - دشنت القوات المسلحة، اليوم، القاطرة الثالثة والأخيرة  من طراز (ASD) بترسانة الإسكندرية، وهذا في إطار حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على توطين صناعة السلاح محليًّا لتوفير العملة الصعبة، وتليبه احتياجاتنا لتأمين أراضي الدولة، في ظل ما يشهده العالم اليوم من حروب عسكرية واقتصادية.

وخلال السطور التالية تقدم كلمتك 8 معلومات عن القاطرة الثالثة والأخيرة من طراز (ASD):

_قوة الشد: بلغت قوة الشد للقاطرة (٨٥) طنًّا. 

_ البناء: تم بناؤها داخل ترسانة الإسكندرية بالتعاون مع هيئة الإشراف الفرنسية (BV)  ضمن عقد الإتفاق بين القوات البحرية وشركة ترسانة الإسكندرية. 

_ بوابة القذف للقاطرة بحمولة (٨٠٠) طن والتى يبلغ طولها (٣٢) متر وعرضها (13,5) متر وغاطس (6,5) متر، ويتعدى وزنها (١٢٠) طنًّا. 

_ تم تنفيذ  جميع أعمال التصميم والبناء للبوابة بواسطة مهندسين وفنيين شركة ترسانة الإسكندرية.

_تعتبر تلك القاطرات أولى ثمار خط الإنتاج الجديد. 

_ سعر القاطرة:  تسعى شركة ترسانة الأسكندرية لتعميم طراز القاطرات ASD داخل مواني جمهورية مصر العربية نظرًا للسعر التنافسي الذي تتميز به القاطرة والذي يصل لتخفيض ٢٠ % على الأقل عن سعر القاطرات المستخدمة حاليًّا في المواني المصرية. 

_ إنتاج القاطرة محليًّا يوفر ٥٠ % من العملة الصعبة المطلوبة لها. 

_ تبلغ  قوة شد القاطرة (٨٥) طنًّا وسهولة المناورة والتحكم مع تجهيزها بمعدات من كبرى الشركات العالمية في ذلك المجال.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق