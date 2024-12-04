بعد تدشينها بترسانة الإسكندرية، 8 معلومات عن القاطرة الثالثة من طراز "ASD" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:09 صباحاً - دشنت القوات المسلحة، اليوم، القاطرة الثالثة والأخيرة من طراز (ASD) بترسانة الإسكندرية، وهذا في إطار حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على توطين صناعة السلاح محليًّا لتوفير العملة الصعبة، وتليبه احتياجاتنا لتأمين أراضي الدولة، في ظل ما يشهده العالم اليوم من حروب عسكرية واقتصادية.

وخلال السطور التالية تقدم كلمتك 8 معلومات عن القاطرة الثالثة والأخيرة من طراز (ASD):

_قوة الشد: بلغت قوة الشد للقاطرة (٨٥) طنًّا.

_ البناء: تم بناؤها داخل ترسانة الإسكندرية بالتعاون مع هيئة الإشراف الفرنسية (BV) ضمن عقد الإتفاق بين القوات البحرية وشركة ترسانة الإسكندرية.

_ بوابة القذف للقاطرة بحمولة (٨٠٠) طن والتى يبلغ طولها (٣٢) متر وعرضها (13,5) متر وغاطس (6,5) متر، ويتعدى وزنها (١٢٠) طنًّا.

_ تم تنفيذ جميع أعمال التصميم والبناء للبوابة بواسطة مهندسين وفنيين شركة ترسانة الإسكندرية.

_تعتبر تلك القاطرات أولى ثمار خط الإنتاج الجديد.

_ سعر القاطرة: تسعى شركة ترسانة الأسكندرية لتعميم طراز القاطرات ASD داخل مواني جمهورية مصر العربية نظرًا للسعر التنافسي الذي تتميز به القاطرة والذي يصل لتخفيض ٢٠ % على الأقل عن سعر القاطرات المستخدمة حاليًّا في المواني المصرية.

_ إنتاج القاطرة محليًّا يوفر ٥٠ % من العملة الصعبة المطلوبة لها.

_ تبلغ قوة شد القاطرة (٨٥) طنًّا وسهولة المناورة والتحكم مع تجهيزها بمعدات من كبرى الشركات العالمية في ذلك المجال.

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