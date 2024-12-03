وزير الخارجية يلتقي مجموعة من السياسيين وممثلي المجتمع المدني السوداني (صور) - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي مجموعة من السياسيين وممثلي المجتمع المدني السوداني (صور) - أخبار كلمتك

تحذيرات من تعرض اليمن لهذا الامر - أخبار كلمتك

تحذيرات من تعرض اليمن لهذا الامر - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:52 - سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:52 - سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أحمد سليمان رئيسا لبعثة الزمالك في نيجيريا لمواجهة إنيمبا - أخبار كلمتك

أحمد سليمان رئيسا لبعثة الزمالك في نيجيريا لمواجهة إنيمبا - أخبار كلمتك

علي ماهر يعلن قائمة المصري لمباراة بلاك بولز الموزمبيقي بالكونفيدرالية - أخبار كلمتك

علي ماهر يعلن قائمة المصري لمباراة بلاك بولز الموزمبيقي بالكونفيدرالية - أخبار كلمتك

كأس ألمانيا، شوط أول سلبي بين بايرن موينخ وليفركوزن (صور) - أخبار كلمتك

كأس ألمانيا، شوط أول سلبي بين بايرن موينخ وليفركوزن (صور) - أخبار كلمتك

غزل المحلة يعلن تشكيل الجهاز الفني المؤقت بعد رحيل أحمد عيد - أخبار كلمتك

غزل المحلة يعلن تشكيل الجهاز الفني المؤقت بعد رحيل أحمد عيد - أخبار كلمتك

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

تعليم القاهرة تحصد ثلاث مراكز على مستوى الجمهورية فى مسابقات أعياد الطفولة - أخبار كلمتك

تعليم القاهرة تحصد ثلاث مراكز على مستوى الجمهورية فى مسابقات أعياد الطفولة - أخبار كلمتك

من هذا التاريخ، الكويت تبدأ حظر الحسابات البنكية والبطاقات المصرفية لجميع الوافدين - أخبار كلمتك

من هذا التاريخ، الكويت تبدأ حظر الحسابات البنكية والبطاقات المصرفية لجميع الوافدين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

تعليم القاهرة تحصد ثلاث مراكز على مستوى الجمهورية فى مسابقات أعياد الطفولة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تعليم القاهرة تحصد ثلاث مراكز على مستوى الجمهورية فى مسابقات أعياد الطفولة - أخبار كلمتك

تعليم القاهرة تحصد ثلاث مراكز على مستوى الجمهورية فى مسابقات أعياد الطفولة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 10:43 مساءً - وجهت سماح إبراهيم 
مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، التهنئة لتوجيه عام التربية الموسيقية والمشرفين ولجميع الطلاب والطالبات الفائزين فى المسابقة.

 

تعليم القاهرة تحصد ثلاث مراكز جمهوري فى مسابقات أعياد الطفولة للعام الدراسى  ٢٠٢٥/٢٠٢٤

حيث حصد تعليم القاهرة ثلاث مراكز على مستوى الجمهورية لمسابقة أعياد الطفولة وهى كالآتى: 

txt

مدير تعليم القاهرة تشدد على اتباع القرارات الوزارية المنظمة لأعمال امتحانات نوفمبر

txt

"تعليم القاهرة" تشدد على منع اصطحاب الهواتف المحمولة خلال امتحانات شهر نوفمبر

- المركز الثالث بمسابقة أمهر عازف لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية 
للطالب  يونس محمد حسين 
بإدارة المقطم التعليمية.

_ المركز الثالث فى مسابقة أحسن صوت لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية 
الطالب حمزة محمد عبد العاطي 
إدارة الزيتون التعليمية.

_ المركز السابع فى مسابقة أمهر عازف للمرحلة الإعدادية والثانوية 
للطالب ياسين سمير سعيد 

بإدارة المقطم التعليمية.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

«ستبقى مسيرته منارة للأجيال القادمة».. مصطفى بكري ينعى المستشار حامد حسنين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق