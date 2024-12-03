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مصر للطيران تحتل المركز الثاني كأعلى نسبة انتظام للرحلات بمطار أمستردام - أخبار كلمتك

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مصر للطيران تحتل المركز الثاني كأعلى نسبة انتظام للرحلات بمطار أمستردام - أخبار كلمتك

مصر للطيران تحتل المركز الثاني كأعلى نسبة انتظام للرحلات بمطار أمستردام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 10:15 مساءً - احتلت مصر للطيران المركز الثاني كأعلى نسبة انتظام للرحلات علي مستوى شركات الطيران العاملة بمطار أمستردام خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك وفقًا للتقرير الشهري لأداء شركات الطيران الصادر عن مطار أمستردام الهولندي.

ويأتي هذا التصنيف ليعكس مدي انتظام تشغيل رحلات الناقل الوطني مصر للطيران بين القاهرة وأمستردام، وكثافة حركة الركاب، وكذلك ثقة عملاء مصر للطيران في خدمات السفر المتميزة التي تقدمها الشركة لهم حول العالم، فضلًا عن الاستمتاع بتجربة سفر أكثر راحة ورفاهية.

ومن الجدير بالذكر أن مصر للطيران تسير رحلة يوميًا من القاهرة إلى أمستردام على متن طائراتها من طراز إيرباص A321neo وطراز بوينج B787-9 Dreamliner.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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