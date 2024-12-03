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مصر للطيران تحتل المركز الثاني كأعلى نسبة انتظام للرحلات بمطار أمستردام - أخبار كلمتك

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مصر للطيران تحتل المركز الثاني كأعلى نسبة انتظام للرحلات بمطار أمستردام - أخبار كلمتك

مصر للطيران تحتل المركز الثاني كأعلى نسبة انتظام للرحلات بمطار أمستردام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 10:13 مساءً - احتلت مصر للطيران المركز الثاني كأعلى نسبة انتظام للرحلات على مستوى شركات الطيران العاملة بمطار أمستردام خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك وفقًا للتقرير الشهري لأداء شركات الطيران الصادر عن مطار أمستردام الهولندي.

مصر للطيران تحتل المركز الثاني كأعلى نسبة انتظام للرحلات بمطار أمستردام

ويأتي هذا التصنيف ليعكس مدي انتظام تشغيل رحلات الناقل الوطني مصر للطيران بين القاهرة وأمستردام، وكثافة حركة الركاب، وكذلك ثقة عملاء مصر للطيران في خدمات السفر المتميزة التي تقدمها الشركة لهم حول العالم، فضلًا عن الاستمتاع بتجربة سفر أكثر راحة ورفاهية.

 

ومن الجدير بالذكر، أن مصر للطيران تسير رحلة يوميًا من القاهرة إلى أمستردام على متن طائراتها من طراز إيرباص A321neo وطراز بوينج B787-9 Dreamliner.

وفي سياق آخر، احتفلت مصر للطيران_الناقل الوطني المصري ببدء انتقال جميع رحلاتها الجوية (من وإلى جدة) من الصالة الشمالية إلى الصالة رقم 1 الجديدة بمطار الملك عبد العزيز الدولي في مطلع شهر ديسمبر 2024. 

 

 

مصر للطيران تنقل رحلاتها إلى الصالة رقم 1 الجديدة بمطار الملك عبد العزيز

جاء ذلك بحضور الطيار محمد عليان رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وعمرو عدوي رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية ومحمد فؤاد مدير مكتب جدة، والرئيس التنفيذي لمطار جدة وعدد من قيادات المطار.

 

تجربة سفر مريحة لتسهيل حركة المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام

وتعتبر هذه الخطوة جزءً من الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لتوفير تجربة سفر مريحة لتسهيل حركة المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام، وفى إطار الاهتمام بتقديم أفضل خدمة للمسافرين، وتوفير أحدث الخدمات التي تواكب التوسعات الكبيرة في مطار الملك عبد العزيز الدولي.

وجدير بالذكر أن مصر للطيران تعد الشركة رقم 19 التي بدأت بالفعل تشغيل رحلاتها من الصالة الجديدة بمطار جدة الدولى.

 

وفي سياق اخر انطلقت القمة 27 لمؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي بالهيئة المصرية للمعارض بحضور وفود من 35 دولة عربية وأفريقية ومجموعة من السفراء العرب والأفارقة، والتي ينظمها اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى يسي.

ويأتي ذلك تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ومحافظتي القاهرة وأسوان وجامعة الدول العربية ومجموعة من الوزارات والمنظمات الاقتصادية. 

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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