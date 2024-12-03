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البداية من المنوفية، الأوقاف تطلق مبادرة عودة الكتاتيب من جديد في القرى والأرياف - أخبار كلمتك

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البداية من المنوفية، الأوقاف تطلق مبادرة عودة الكتاتيب من جديد في القرى والأرياف - أخبار كلمتك

البداية من المنوفية، الأوقاف تطلق مبادرة عودة الكتاتيب من جديد في القرى والأرياف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 10:13 مساءً - أطلقت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الثلاثاء، مبادرة «عودة الكتاتيب من جديد» تحت رعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لحفظ القرآن الكريم ومعرفة معانيه والتعرف على أصول الدين الإسلامي من خلال المنهج الوسطى الأزهري على أيدى نخبة مختارة من المحفظين، واستقطاب النشء وتحصينهم، ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

البداية من المنوفية، الأوقاف تطلق مبادرة عودة الكتاتيب من جديد في القرى والأرياف

انطلقت المبادرة من دار الشيخ محمود أبو عامر، بقرية كفر الشيخ شحاته، مركز تلا بمحافظة المنوفية، بحضور كل من: الدكتور محمد خليفة، وكيل مديرية أوقاف المنوفية؛ والدكتور نبيل كمال، ممثل منظمات المجتمع المدني؛ والشيخ مسعد محمد الجبالي، مدير إدارة تلا الأزهرية؛ والشيخ أحمد الديب، مدير عام شئون القرآن بمنطقة المنوفية الأزهرية؛ والشيخ أحمد المزين، موجه أول شئون القرآن؛ والشيخ ياسر غانم، مدير إدارة أوقاف تلا، وعدد من القيادات الدعوية بالمحافظة، وجمع غفير من أهالي القرية.

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في البداية، رحب الدكتور محمد خليفة، وكيل مديرية أوقاف المنوفية، بالحضور، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف المصرية تسعى للحفاظ على دولة التلاوة المصرية؛ لتخريج الحفاظ المهرة المتقنين باستخدام الأساليب المعاصرة لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكام تلاوته.

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وأضاف وكيل مديرية أوقاف المنوفية إن وزارة الأوقاف تبذل جهودًا كبيرة لعودة الكتاتيب الأصيلة بصورة عصرية وفق المنهج الأزهري الوسطي؛ حمايةً للنشء من التطرف ورعايةً للمواهب المتميزة، إلى جانب تخريج أجيال من العمالقة في قراءة القرآن الكريم، إذ يعد ذلك محورًا رئيسًا لرؤية وزارة الأوقاف وأهدافها لبناء الإنسان. 

الأوقاف: نسعى للحفاظ على دولة التلاوة المصرية لتخريج الحفاظ المهرة المتقنين باستخدام الأساليب المعاصرة

وفي كلمته، أعرب الدكتور نبيل كمال، ممثل منظمات المجتمع المدني، عن خالص شكره للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ لتفضله برعاية مبادرة عودة الكتاتيب في القرى والأرياف لتحفيظ لكتاب الله عن طريق الوسائل التكنولوجية الحديثة، راجيًا أن تصل الفكرة إلى كل بيت في القرية لتكون بادرة طيبة تعمم في ربوع مصر.

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كما أعرب الشيخ محمود أبو عامر عن عظيم امتنانه للدكتور أسامة الأزهري؛ لرعايته مبادرة تطوير مكاتب التحفيظ لمسايرة التطور التكنولوجي في العصر الحاضر؛ تسهيلًا لمتطلبات المتابعة والتقييم.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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