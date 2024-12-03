وزير الخارجية يلتقي مجموعة من السياسيين وممثلي المجتمع المدني خلال زيارته لـ بورسودان - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي مجموعة من السياسيين وممثلي المجتمع المدني خلال زيارته لـ بورسودان - أخبار كلمتك

التنمية الثقافية تُعلن القائمة القصيرة للفنانين المرشحين للمشاركة في سيمبوزيوم أسوان - أخبار كلمتك

التنمية الثقافية تُعلن القائمة القصيرة للفنانين المرشحين للمشاركة في سيمبوزيوم أسوان - أخبار كلمتك

شعبة العطارة: أسعار الفلفل الأسود تعود للارتفاع في الأسواق - أخبار كلمتك

شعبة العطارة: أسعار الفلفل الأسود تعود للارتفاع في الأسواق - أخبار كلمتك

صادرات الصناعات الكيماوية تسجل 6.5 مليار دولار خلال 9 أشهر - أخبار كلمتك

صادرات الصناعات الكيماوية تسجل 6.5 مليار دولار خلال 9 أشهر - أخبار كلمتك

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 03- 12- 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 03- 12- 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

غرفة القاهرة التجارية تشارك في فعاليات الأسبوع الكويتي الـ15 - أخبار كلمتك

غرفة القاهرة التجارية تشارك في فعاليات الأسبوع الكويتي الـ15 - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي مجموعة من السياسيين وممثلي المجتمع المدني السوداني (صور) - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي مجموعة من السياسيين وممثلي المجتمع المدني السوداني (صور) - أخبار كلمتك

تحذيرات من تعرض اليمن لهذا الامر - أخبار كلمتك

تحذيرات من تعرض اليمن لهذا الامر - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:52 - سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:52 - سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أحمد سليمان رئيسا لبعثة الزمالك في نيجيريا لمواجهة إنيمبا - أخبار كلمتك

أحمد سليمان رئيسا لبعثة الزمالك في نيجيريا لمواجهة إنيمبا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير العمل يوجه بصرف تعويضات للعمال ضحايا سقوط "سقف خرساني" تحت الإنشاء بالشرقية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير العمل يوجه بصرف تعويضات للعمال ضحايا سقوط "سقف خرساني" تحت الإنشاء بالشرقية - أخبار كلمتك

وزير العمل يوجه بصرف تعويضات للعمال ضحايا سقوط "سقف خرساني" تحت الإنشاء بالشرقية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 09:51 مساءً - وجه وزير العمل  محمد جبران، اليوم الثلاثاء، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل محافظة الشرقية بمتابعة حادث انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء "أثناء الصبة الخرسانية"، بمنطقة ديرب نجم بالشرقية، والذي تسبب في مصرع عامل، وإصابة 6 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى المركزي.

حسابات العمالة غير المنتظمة

وأكد الوزير في توجيهاته للمديرية على سرعة التوجه إلى المستشفى بمتابعة أحوال المصابين،وكذلك تقديم واجب العزاء المتوفي،وإعداد تقرير شامل بكافة التفاصيل والأوراق المطلوبة طبقا للوائح والنظم المعمول بها، لسرعة تقديم الدعم اللازم من حسابات العمالة غير المنتظمة التابعة للوزارة والذي يصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و20 ألف جنيه لكل مصاب.

دعم  العمالة غير المنتظمة

وتقدم الوزير جبران  لأسرة العامل المتوفي بالعزاء والمواساة،وتمنى للمصابين سرعة الشفاء..وأشار الوزير جبران أن دعم  العمالة غير المنتظمة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي،بتقديم كافة أنواع الدعم والحماية لهم،خاصة في وقت الأزمات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

الميزان: ستتحسن حالتك المالية.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق