«الصحفيين» تُكرم الإعلامي أسامة كمال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 09:15 مساءً - كرمت شعبة صحفيي الاتصالات بنقابة الصحفيين، الإعلامي البارز أسامة كمال، ومنحته درع الشعبة تقديرًا لمشواره الإعلامي الثرّي وإنجازاته البارزة، التي أثرت المشهد الإعلامي المصري.

جاء هذا التكريم بمناسبة اختياره عضوًا في الهيئة الوطنية للإعلام، وهو ما يمثل اعترافًا بمكانته المهنية كأحد أبرز الأسماء الإعلامية التي نجحت في تحقيق التوازن بين تقديم محتوى هادف ومواكبة التطورات الحديثة في الإعلام.

سلمه درع الشعبة الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين بحضور ومشاركة أعضاء مجلس النقابة ومنهم: جمال عبد الرحيم، محمد خراجه، حسين الزناتي، هشام يونس، محمد يحيى كما حضر التكريم نخبة من الصحفيين والإعلاميين ورموز العمل الصحفي بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأعضاء الجمعية العمومية لشعبة صحفي الاتصالات، وأشاد الجميع بدور أسامة كمال البارز في تعزيز مكانة الإعلام المصري، سواء من خلال تقديم البرامج الحوارية التي تميزت بالعمق والموضوعية أو من خلال جهوده في تطوير المنظومة الإعلامية.

خلال الحفل، أكد مجلس إدارة شعبة صحفي الاتصالات بنقابة الصحفيين بأن درع الشعبة هو رمز لتقدير الجهود المخلصة التي بذلها الإعلامي أسامة كمال في تطوير الإعلام بمختلف أشكاله، وخاصة اهتمامه بالصحافة التكنولوجية والاتصالات. كما أن اختياره لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام يعكس ثقة الدولة في كفاءاته المهنية وقدرته على الإسهام في تطوير المشهد الإعلامي بمصر.

وفي كلمته عقب التكريم، أعرب أسامة كمال، عن امتنانه لهذه اللفتة الطيبة من زملائه في شعبة صحفيي الاتصالات، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يمثل دافعًا قويًا له لمواصلة العمل من أجل إعلام مصري يعبر عن طموحات المواطنين، ويرتقي إلى مستوى التحديات التي يفرضها العصر الرقمي، مؤكدا أن تكريمه في نقابة الصحفيين لفخر كبير.

يعكس هذا التكريم التزام شعبة صحفيي الاتصالات بدورها في دعم الكفاءات الإعلامية، وتسليط الضوء على النماذج التي تسهم في تطوير المهنة، خاصة في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع الإعلام والاتصالات.

ويعد هذا الحدث هو تجسيد لتقدير النقابة للجهود المميزة في الإعلام المصري، ودعوة لمواصلة العمل المشترك من أجل إعلام يتسم بالمهنية والإبداع.

يذكر أن أسامة كمال درس بمدرسة (كلية فيكتوريا)، وتخرج في كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، يتمتع كمال بخبرة تقارب 38 عاماً في الإعلام بدء مسيرته الإعلامية من خلال البرنامج الأوروبي بالإذاعة المصرية وتنقل بين العديد من القنوات منها الفضائية المصرية قبل أن ينتقل لقناة القاهرة والناس ليقدم برنامج القاهرة 360، وبرنامج مساء dmc علي شاشة قناة dmc

وبرنامج 90 دقيقة علي قناة المحور، كما قدم برنامج "من غير سياسة" على Radio Hits، ولمع نجم أسامة كمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري حيث نظم أول معرض ومؤتمر متخصص لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا والإعلام في مصر Cairo ICT عام 1996 والذي استمر حتى الآن.

ويتمتع كمال بعلاقات سياسية واقتصادية رفيعة المستوى في مصر وخارج مصر.