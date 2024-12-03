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رئيس الأعلى الإعلام يستقبل وفد نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي - أخبار كلمتك

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رئيس الأعلى الإعلام يستقبل وفد نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي - أخبار كلمتك

رئيس الأعلى الإعلام يستقبل وفد نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 08:53 مساءً - استقبل المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء، وفد نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بحضور الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس.

وضم وفد نقابة الصحفيين، الكتاب الصحفيين، حسين الزناتي ومحمد يحيي وأيمن عبد المجيد، وفي بداية اللقاء، قدم الوفد أطيب التمنيات للمهندس خالد عبد العزيز بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنين له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه.

المهندس خالد عبد العزيز

وأعرب المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن شكره وتقديره لهذه التهنئة، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به نقابة الصحفيين في إرساء دعائم العمل الصحفي.

الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين

خلال اللقاء تم بحث سبل زيادة التعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين خلال الفترة المقبلة، وصولًا لصحافة قوية ومؤثرة، حيث تلعب الصحافة دورا كبيرا في تشكيل وعي المواطنين وتعريفهم بالمستجدات على الصعيدين المحلي والعالمي.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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