تعليم الجيزة: يجب تواجد الأخصائي الاجتماعي عند بوابة المدرسة لاستقبال الطلاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 08:44 مساءً - قامت سمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024، بجولة تفقدية لعدد من المدارس التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية.

وشملت الزيارة مدارس شجرة الدر ب، والأندلس ع بنات، والفاروق عمر ب، وبراعم مصر ب، حيث قامت وكيلة المديرية بتفقد سير العمل في مختلف أقسام المدرسة، بدءًا من الفصول الدراسية وحتى المعامل والمكتبات ورياض الأطفال.

وكيل تعليم الجيزة تشدد على أهمية تفعيل سجلات القرائية

وخلال الجولة، شددت سمية الخطيب على أهمية تفعيل سجلات القرائية 26 ومتابعتها بشكل دوري، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بسجلات شؤون العاملين وتأكيد الانضباط ودفاتر شؤون أعضاء هيئة التدريس.

كما نوهت وكيلة المديرية إلى أهمية أعمال الإشراف العام بالمدرسة والانضباط المدرسي، وتواجد الأخصائي الاجتماعي عند بوابة المدرسة لاستقبال الطلاب، والالتزام بمواعيد المجموعات المدرسية.

وأكدت سمية الخطيب ضرورة توفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، مشددة على أهمية دور المعلم في عملية التعليم والتعلم.

جاءت هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظ الجيزة، وسعيد عطية وكيل الوزارة، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم في المحافظة وتوفير أفضل الخدمات للطلاب.

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