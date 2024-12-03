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توجيهات عاجلة لوزير العمل بعد سقوط سقف مسجد تحت الإنشاء على عمال بالشرقية - أخبار كلمتك

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توجيهات عاجلة لوزير العمل بعد سقوط سقف مسجد تحت الإنشاء على عمال بالشرقية - أخبار كلمتك

توجيهات عاجلة لوزير العمل بعد سقوط سقف مسجد تحت الإنشاء على عمال بالشرقية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 08:37 مساءً - وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل محافظة الشرقية، بمتابعة حادث انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء "أثناء الصبة الخرسانية"، بمنطقة ديرب نجم بالشرقية، والذي تسبب في مصرع عامل، وإصابة 6 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى المركزي.

وأكد الوزير في توجيهاته للمديرية على سرعة التوجه إلى المستشفى بمتابعة أحوال المصابين، وكذلك تقديم واجب العزاء لأسرة المتوفى، وإعداد تقرير شامل بجميع التفاصيل والأوراق المطلوبة طبقا للوائح والنظم المعمول بها، لسرعة تقديم الدعم اللازم من حسابات العمالة غير المنتظمة التابعة للوزارة والذي يصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و20 ألف جنيه لكل مصاب.

وتقدم الوزير جبران، لأسرة العامل المتوفى بالعزاء والمواساة، وتمنى للمصابين سرعة الشفاء.

وأشار إلى أن دعم العمالة غير المنتظمة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم جميع أنواع الدعم والحماية لهم، خاصة في وقت الأزمات.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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